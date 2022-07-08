Вопросы газофикации Дальнего Востока обсудили на Шестом Международном нефтегазовом форуме в Приморье

Приморский край и Владивосток имеют огромное значение для развития экономики всей страны. И речь не только о портах и транспортных артериях. Развитие нефтегазовой отрасли – важная задача

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина, приветствуя участников форума, подчеркнула его масштабность. «Международный Восточный нефтегазовый форум давно зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для встреч представителей органов власти и крупнейших компаний отрасли. Я вижу здесь представителей со всего Дальневосточного федерального округа. Вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, для нас очень актуальны», – подчеркнула Вера Щербина. Хотя в Приморье ни нефть, ни газ не добывают, край вместе со всей его инфраструктурой имеет огромное значение для развития отрасли, уверена председатель краевого правительства. Вера Щербина напомнила о создании на территории Приморья новых производств, в частности строительстве Находкинского завода минеральных удобрений, работающего на сахалинском газе, и гелиевого кластера для поставки продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместе с Группой компаний «Газпром» в крае реализуется Программа развития газоснабжения и газификации, направленная на создание мощной отраслевой структуры – нефтегазового кластера, что позволит газифицировать третий по величине город края – Находку и весь густонаселённый юг Приморья. «Общий объём инвестиций составляет более двадцати одного миллиарда рублей», – отметила Вера Щербина. Также очень серьёзное внимание в крае в последнее время уделяется вопросам газификации и газоснабжения. «Динамика развития этого направления налицо. Строительство новой газотранспортной системы от Большого Камня до посёлка Врангель протяжённостью почти сто километров позволит реализовать планы ПАО «Роснефть» по строительству Приморского металлургического завода по производству крупноформатного стального листа для судостроительного комплекса «Звезда». А строительство новой газораспределительной станции и сетей в Артёмовском городском округе позволят реализовать проект по строительству новой Артёмовской ТЭЦ на газе взамен существующей угольной станции», – отметила Вера Щербина. По её словам, правительство Приморского края также рассматривает вопрос о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Это одно из приоритетных направлений развития газового комплекса, направленное, в первую очередь, на повышение экологичности. Веру Щербину поддержал генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. В рамках Восточного нефтегазового форума он выступил на круглом столе «Развитие газификации региона», рассказав о возможностях, которые на текущий момент существуют по привлечению инвестиций для реализации проектов перевода инфраструктурных объектов на газомоторное топливо. По мнению г-на Калинкина, в стране созданы все условия для постепенного перехода на экологичное топливо в рамках программы газификации регионов, в том числе Дальнего Востока. «Сегодня регионы сталкиваются с рядом серьёзных проблем. Речь идёт о большой доле транспортного парка, который нуждается в обновлении, о недостатке существующей инфраструктуры для заправки и о том, что старый автотранспорт создаёт высокую нагрузку на экологию регионов. В то же время государство, бизнес и финансовые институты внедряют различные механизмы для ускоренного перехода на альтернативные источники топлива и уже есть эффективные результаты», – отметил Максим Калинкин. До 85 процентов вредных выбросов в атмосферу в России приходится на автомобильный транспорт. Переход на газомоторное топливо может стать хорошей альтернативой для ускорения программы газификации страны. Кроме того, помимо легкового и пассажирского транспорта на природном газе можно приобрести специализированный – для уборки города, для вывоза мусора, для дорожных работ... На круглом столе «Развитие газификации региона» выступили представители министерства энергетики и газоснабжения Приморского края, постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте России, эксперты газового и финансового секторов экономики. Участники обсудили развитие газовой отрасли и перспективы её развития в регионе. «Газпромбанк Лизинг», как один из лидеров российского рынка лизинга, в числе ключевых точек развития на 2022 год обозначил продолжение успешной работы с социально направленными проектами. Нам интересно финансировать проекты по обновлению автопарков на экотопливе, так как это благоприятно отражается не только на экологической обстановке в регионе, но и напрямую затрагивает социальную жизнь. С одной стороны, гораздо приятнее ходить по улицам, не дыша выхлопными газами. С другой стороны, транспорт на газомоторном топливе обходится субъекту гораздо дешевле в части обслуживания. Применяя лизинг в качестве инструмента финансирования таких проектов, субъекты Российской Федерации в том числе ускоряют программы регионального развития, включая модернизацию сферы ЖКХ», – уверен господин Калинкин. Газомоторное топливо, как отмечают специалисты, позволяет снизить выброс токсичных веществ в два-три раза по оксиду углерода, по окислам азота – в два раза, по углеводородам – в три раза, по задымленности – в девять. При этом метан в два раза легче воздуха, при утечке быстро растворяется в атмосфере, не токсичен и не опасен для здоровья человека. Срок службы двигателя на природном газе увеличивается в полтора-два раза за счёт отсутствия трения топлива с компонентами двигательной системы.

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