Приморский депутат выступил против увеличения пенсионного возраста

Уже подготовлено соответствующее обращение к правительству России

7 ноября на центральной площади Кавалерово состоялось собрание жителей Кавалерово, инициированное депутатом районной Думы Сергеем ПЛЕВАКО. В собрании приняли участие около 30 человек. Это и избиратели округа Плевако, и просто жители. Коммунисты вышли на акцию с плакатом «Люди, не верьте Плевако». В начале Плевако поздравил всех с праздником 7 ноября – Днем Великой Октябрьской революции. Плевако отчитался перед избирателями за год работы в Думе. «Ко мне шли на прием как депутату люди не только из нашего округа, шли и с ул. Западной, из пос. Фабричный и Рудный и других мест,- рассказал Плевако.- Это прежде всего работа аптеки в Фабричном, теперь вопрос решен положительно, аптека работает. Другие вопросы – предоставление жилья, работа с больными детьми, защита интересов избирателей, оформление земельных участков. Это компенсация на похороны ветерану труда. Это получение льгот детям войны с 1928 по 1945 годы рождения. Ко мне обратилась 80-летняя женщина с этим вопросом. Пришел губернатор КОЖЕМЯКО , и вопрос в отношении детей войны был решен в их пользу, теперь они получают льготы. Обращались люди по ул. Западная, где были проблемы с подсыпкой дороги…» В думе депутат Плевако подготовил обращение к руководству страны против увеличения пенсионного возраста, обращение к губернатору края о переводе котельных с мазута на газ и обращение к правительству по поводу введения соцнорм на электроэнергию. Резко выступил Плевако в думе и против принятия бюджета на этот год с профицитом. В итоге депутаты приняли профицитный бюджет, и району не дали около 2 млн руб. из-за этого. На следующий год Плевако надеется, что бюджет будет принят без дефицита и профицита. О работе по 8- му округу. Была заасфальтирована дорога между 38-м домом по Кузнечной и рынком, по заявлению Бориса ПАНОВА заасфальтирован проезд возле дома по ул. Кузнечной, 12, был сделан ямочный ремонт, заасфальтированы три территории возле домов по 8-му округу в рамках губернаторской программы «1000 дворов». Также сделана ливневая канализация возле дома на Кузнечной, 15, жителей до этого просто заливало водой. На следующий год надо будет облагородить территорию дома на Кузнечной, 11, сделать нормальную ливневую канализацию на Кузнечной, 13. Плевако выполнил наказ избирателей по отставке главы района Сергея ГАВРИКОВА. Депутат обнаружил несоответствие в декларации о доходах Гаврикова. Реальные цифры там отсутствуют. Кавалеровский районный суд отрешил Гаврикова от должности главы, тот собрался подавать апелляцию, и в Приморском краевом суде этот вопрос будет решен уже в декабре этого года. В течение года ряд депутатов районной Думы пытались перевести кавалеровский МО в Кавалеровский городской округ. Депутаты сделали опрос 10% жителей района , и более 90% жителей проголосовали за реформу района. На территории края в связи с изменением законодательства в крае можно будет создавать муниципальные округа. «Я думаю, что после декабрьской отставки Гаврикова мы сделаем в районе единый муниципальный округ с одним главой и одной Думой», -подчеркнул Сергей Плевако. Тем самым будут серьезно сэкономлены бюджетные средства района. В районе до сих пор нет плана социально-экономического развития, надо разработать его и сделать район социально-экономически привлекательным. А пока каждый год 200 человек убывают из района. Уезжают, умирают. Если пройдет еще 20 лет, жителей будет менее 20 тысяч человек. Чтобы повысить экономическую привлекательность района, Плевако и глава Кавалеровского городского поселения Павел ЯКОВЕНКО обратились к губернатору, чтобы открыть на территории района два наиболее перспективных оловянных рудника – Левицкое и Угловое. Там будет создано более 300 рабочих мест. Разведанных запасов руды там на 25 лет. Обогащать руду можно в Дальнегорске на фабрике «Дальполиметалла». Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Владимира Бухарова.

