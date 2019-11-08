Приморский депутат выступил против увеличения пенсионного возраста

В начале Плевако поздравил всех с праздником 7 ноября – Днем Великой Октябрьской революции. Плевако отчитался перед избирателями за год работы в Думе. «Ко мне шли на прием как депутату люди не только из нашего округа, шли и с ул. Западной, из пос. Фабричный и Рудный и других мест,- рассказал Плевако.- Это прежде всего работа аптеки в Фабричном, теперь вопрос решен положительно, аптека работает. Другие вопросы – предоставление жилья, работа с больными детьми, защита интересов избирателей, оформление земельных участков. Это компенсация на похороны ветерану труда. Это получение льгот детям войны с 1928 по 1945 годы рождения. Ко мне обратилась 80-летняя женщина с этим вопросом. Пришел губернатор КОЖЕМЯКО , и вопрос в отношении детей войны был решен в их пользу, теперь они получают льготы. Обращались люди по ул. Западная, где были проблемы с подсыпкой дороги…»