Политтехнолог Вячеслав Беляков — о выборах-2021 и собственном предназначении

Условно говоря, вполне могут быть кандидаты, которые не хотят в Законодательное собрание и понимают, что им там делать нечего. Но они хотят в Гордуму через год. И сейчас есть отличный шанс начать кампанию в Гордуму заранее, повысить свою узнаваемость, свой рейтинг на округе для того, чтобы в 2022-м году одолеть своих конкурентов по щелчку пальцев, просто потому, что будет наработанный актив, сторонники на округе. Если человек неправильно понимает цель и на самом деле хочет оказаться в Гордуме или администрации, просто в политическом истеблишменте, но при этом упорно работает над тем, чтобы попасть в Заксобрание, он может в итоге ничего из этого не достичь. Важно определить цель.