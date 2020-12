Политтехнолог Вячеслав Беляков — о выборах-2021 и собственном предназначении

Политика неизменно влияет на все сферы жизни общества.

Как гласит известное изречение: «Если вы не интересуетесь политикой, то очень скоро она заинтересуется вами». Поэтому очень важно понимать все тонкости процессов, связанных с выборами, работой властных структур, и осознавать реальные причины принимаемых политиками решений. Об этом и многом другом в интервью «Золотому рогу» рассказал политтехнолог Вячеслав Беляков. Начнём с самого любопытного. Близятся очередные выборы в Госдуму и Законодательное собрание Приморья. Ждут ли нас яркие кампании и новые интересные лица? Кампании 2021-го года точно окажутся интересными. Возможно, они будут не такими захватывающими, как губернаторские выборы 2018-го года — в три тура. Но точно превзойдут два последних электоральных цикла выборов в Госдуму. С чем это связано? Не знаю насчёт новых лиц, но новые партии на выборах в Госдуму мы увидим точно. Уже сейчас, после прошедшего в сентябре единого дня голосования, несколько партий имеют лицензию на выдвижение в Госдуму без сбора подписей и на выдвижение кандидатов на одномандатных округах. Это партия «Новые люди», партия Захара Прилепина «За правду», «Партия Роста». Они точно пойдут в Госдуму, точно будут выдвигать людей по одномандатным округам. «Партия Роста» у нас в регионе достаточно активна — это и Дмитрий Алексеев, и Кирилл Батанов, наш вечный кандидат. Кирилл уже заявлял, что планирует баллотироваться в Госдуму. И вы думаете, у него получится? Дело не в том, получится у него или нет. Дело в том, что он сможет сделать это без сбора подписей. И, скорее всего, будет зарегистрирован в статусе кандидата и сможет развить бурную деятельность. Мы говорим не о том, изберётся он или нет. Мы говорим о том, что поучаствовать и привнести много нового и интересного в кампанию он точно сможет. Недавно прошла новость, что федеральный штаб партии «Новые люди» возглавил известный российский политтехнолог Евгений Минченко. Это указывает на то, что, во-первых, выдвижение партии согласовано на всех уровнях. Во-вторых, что у партии есть достаточно серьёзные амбиции на проход в Госдуму списком. С одномандатными округами сложнее, поскольку сильных кандидатов обычно мало. В список можно включить кого угодно, как партия «Новые люди» и делала в ходе последнего электорального цикла в Новосибирске, где они получили больше 10% на выборах в Законодательное собрание, при этом почти ни одного приличного кандидата там не было. Под «приличным» вы имеете ввиду ресурсного или рукопожатного? «Приличного» во всех смыслах. Это были люди, которых никто не знает. В списки записывались целыми семьями, поскольку есть норматив, когда на каждую территориальную группу необходимо выставить определённое количество людей. Если лидеры списка, которые в итоге получили мандаты, - это понятные люди, то остальных, по большому счёту, набрали по объявлению. К этому электоральному сезону сформировался очень сильный запрос на обновление пула политических игроков. Так всё-таки, эти партии только согласуются Москвой, или же их создание инициируется там же? В политическом процессе нет такого: сидит человек в администрации президента, и у него на повестке дня создание трёх новых партий разных идеологических спектров. Это процесс, который обоюден. Есть люди, которые хотят получить представительство, которые представляют некие финансово-промышленные группы, чьи-то бизнес-интересы. А есть запрос у власти на то, чтобы протест и некоторые части электората агрегировались и протест утилизировался. Когда эти два потока встречаются, получаются новые партии. Если же говорить о предыдущем вопросе, то кто-то из существующих парламентских партий, я сейчас про «Справедливую Россию», представительства может лишиться. С этой точки зрения будет интересно. Очевидно, «Единая Россия» ставит цель добиться конституционного большинства. И какими средствами они будут этого добиваться, пока не очень понятно. Вероятно, за счёт победы на одномандатных округах. То есть «Единая Россия» сделает ставку на одномандатников? Это естественно. Если вы помните, законодательство о формировании Госдумы в России неоднократно менялось. Изначально была смешанная система. Потом рейтинги «Единой России» настолько выросли, что для власти не было никакого смысла тратить ресурсы на одномандатников. И система стала полностью пропорциональной. И даже она обеспечивала большинство кандидатам от «Единой России». Потом рейтинги начали падать, и снова ввели смешанную систему, на которой можно до половины округов заполнить кандидатами от «Единой России» или самовыдвиженцами. Конечно, как и на прошлых выборах, ставка будет на то, чтобы победить в как можно большем числе одномандатных округов. Что касается Законодательного собрания. Здесь немного интереснее и сложнее. Тем же самым партиям для выдвижения в Заксобрание необходимо собирать подписи. Подписи в существующей российской политсистеме — это та история, по которой тебя могут завернуть в любой момент, если будет на то политическая воля. Поэтому первый и самый интересный вопрос: «Будет ли политическая воля на то, чтобы допустить новые партии до выборов?». Конечно же, это решение принимается не в Приморье, а в Москве. И каким оно будет, мы увидим позже. В любом случае, у партий и кандидатов нет другого выбора, кроме как проводить интересные кампании. Мы, возможно, увидим ярких самовыдвиженцев на одномандатных округах на выборах в Заксобрание. Здесь меньше надежды на парламентские партии, в том числе на новые. Но больше шансов, что самовыдвиженцы будут интересные и их кампании тоже нас повеселят. Повеселят или будут эффективными и позволят нам увидеть этих самовыдвиженцев в Заксобрании? А вот непонятно. Сложно за них говорить. Вопрос ещё в том, что для яркой кампании нужны ресурсы - организационные, материальные, идеологические. Я скорее верю в то, что мы увидим яркие кампании со стороны некоторых коммунистов, кого-то из ЛДПР. Какие советы вы, как политтехнолог, дали бы кандидатам, которые планируют баллотироваться в следующем году? Если брать среднего провластного кандидата. Существуют три основных типа ресурсов, которыми в политической жизни располагает кандидат — это финансы, время и люди. Этими тремя ресурсами можно по-разному распорядиться, они взаимозаменяемы. Вы можете залить огромным количеством денег округ и выиграть даже за пару недель. Но если вы начнёте кампанию сильно заранее, возможно, вы распорядитесь деньгами гораздо эффективнее и потратите их гораздо меньше. Если вы заручитесь поддержкой большого количества активистов, общественных организаций, то, возможно, вы тоже сэкономите, поскольку сможете собирать донаты на свою кампанию. Главный совет — определиться с выдвижением как можно раньше. Чем раньше кандидат начнёт свою кампанию, начнёт выстраивать её конфигурацию, её идеологический рисунок, решит, зачем он это делает, тем больше у него шансов победить, вне зависимости от того, сколько у него денег, каким ресурсом он обладает. Второе. Это тоже такая технологически простая история. Когда я, как технолог, работаю с кандидатами, которые хотят куда-то выдвигаться, я в первую очередь выясняю, зачем они это делают. Человек идёт в политику или на выборы с какой-то целью, не всегда эта цель — избрание. Это может быть, например, участие для наращивания рейтинга перед будущими кампаниями. Условно говоря, вполне могут быть кандидаты, которые не хотят в Законодательное собрание и понимают, что им там делать нечего. Но они хотят в Гордуму через год. И сейчас есть отличный шанс начать кампанию в Гордуму заранее, повысить свою узнаваемость, свой рейтинг на округе для того, чтобы в 2022-м году одолеть своих конкурентов по щелчку пальцев, просто потому, что будет наработанный актив, сторонники на округе. Если человек неправильно понимает цель и на самом деле хочет оказаться в Гордуме или администрации, просто в политическом истеблишменте, но при этом упорно работает над тем, чтобы попасть в Заксобрание, он может в итоге ничего из этого не достичь. Важно определить цель. Поэтому главное - верно осознать свои цели и как можно раньше начинать их реализовывать. И последний вопрос. Вы — политтехнолог. Считаете ли вы себя демиургом, вершителем судеб или же вы - обычный человек, делающий свою работу? Конечно же, демиургом я себя не считаю. У нас в стране хватает демиургов и без политтехнологов и политологов. Работа политолога заключена в том, чтобы объяснять людям, не имеющим специальных знаний в области этой науки, что происходит с политической жизнью. Это такая работа консультанта. Если люди слушают, а сами политологи правильно интерпретируют события, из этого процесса получается некая общественная польза. Что же до работы политтехнолога и политического консультанта, человека нацеленного на достижение конкретных политических целей — это может быть победа на выборах или набор политического веса, то тут ещё сложнее говорить о какой-то возвышенной миссии, потому что на самом деле всё довольно приземлённо. И я бы скорее сравнил работу политтехнолога с работой ассенизатора. Дело в том, что в обществе должны быть люди, которые канализируют общественные отношения. Которые помогают людям, обществу и политикам найти каналы коммуникации, каналы для реализации протеста. Этот же процесс позволяет политическим деятелям наладить коммуникацию с обществом и понять, чего от них хотят люди, и как выстроить работу таким образом, чтобы получить поддержку. Есть и определённый фон у этой работы: люди считают политику очень грязным делом. Поэтому выстраивание этих каналов коммуникации я сравниваю с налаживанием эффективной системы канализации и водоотведения. Конечно же, политтехнологи не демиурги. И хорошо, если специалисты на местах являются эффективными помощниками для политических деятелей. К сожалению, это работает не всегда. Анна Сатимова

