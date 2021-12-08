Опровержение информации, опубликованной в «Золотом Роге»

1) «На многочисленные обращения в ВМТП ответили, что прекращают приём грузов на Сахалин из-за переполненности мощностей. О возобновлении поставок пообещали сообщить дополнительно.» Информация не соответствует действительности, порт никому таких уведомлений не направлял и принимает грузы в обычном режиме.
2) «Контейнеры, которые приходили за 28–30 дней, сейчас приходят через 45, 50, 60 дней». Информация не соответствует действительности. Максимально отмеченный срок — 45 дней.
3) «По словам губернатора Чукотской автономной области, в июле–сентябре судозаходов было в три раза меньше обычного». Информация не соответствует действительности. В прошлом году со стороны FESCO было 6 судозаходов, в текущем году 5, однако объем перевозимых грузов вырос за счет бОльшей вместимости поставленных на линию судов.
4) «Так, в порту Владивостока несколько месяцев ожидали отправления около 13 тысяч тонн продукции, предназначенных для жителей Чукотки. И лишь в середине ноября их доставили до пункта назначения». Информация не соответствует действительности.Первый рейс на Чукотку состоялся в июле. Соответствующая информация была опубликована в СМИ и на официальном сайте ВМТП. Всего было сделано 5 судозаходов в рамках северного завоза, что позволило полностью закрыть потребности Чукотки (о том что потребности закрыты сообщил губернатор Чукотки в пресс-релизе на официальном сайте Администрации края).
5) «Прокуратура начала проверку. Знаете чего? „Обеспечения недискриминационного доступа к портовой инфраструктуре“. То есть, чьи грузы и почему обрабатываются в первую очередь. Судя по всему, приоритет отдается международным перевозкам.» Информация не соответствует действительности. Проверка выявила отсутствие дискриминации.
6) «Ответят ли за создавшуюся ситуацию те, кто непосредственно причастен к организации работы портовой инфраструктуры? Речь о Госкорпорации „Росатом“ — ведь ей было поручено представить в правительство РФ предложения по установлению ответственности грузоотправителей за отказ от отправки по Северному морскому пути. „В теме“ и руководство транспортной группы FESCO и ВМТП».Информация не соответствует действительности. Северный завоз и Севморпуть не связаны между собой: Камчатка, Магадан, Сахалин не имеют отношения к Северному морскому пути, поскольку навигация туда круглогодичная. Из трех портов Чукотки (Анадырь, Эгвекинот, Певек) — только Певек находится на трассе СМП.
7) «В этом году ситуация в дальневосточных портах непростая. В них скопилось 5 800 контейнеров при норме накопления 2 200.» Информация не соответствует действительности. Накопление 2200- норматив для порта ВМТП, 5800 контейнеров — норматив накопления для всех портов Дальнего Востока.
8) «Снижение портами объёмов каботажных перевозок при увеличении международного грузооборота, отсутствие контроля за осуществлением морских перевозок, неудовлетворительная работа портов по приёму грузов». Информация не соответствует действительности. В ВМТП перевалка каботажных грузов выросла на 7,4% за 10 месяцев 2021 года по отношению к 10 месяцам 2020 года.
9) «Представители логистических компаний, работающих на «северном завозе», заявляют, что порты Приморья, в первую очередь обрабатывают транзитные грузы на Европу, а «наши пароходы ставят к причалам в последнюю очередь». Информация не соответствует действительности. В ВМТП установлен приоритетдля каботажных грузов над международными перевозками, за каботажом закреплено 3 причала для перевалки контейнерных грузов (6, 9, 10), в то время как за ВЭД только 2 причала (15, 16).
10) «По мнению экспертов, уже сейчас бизнес FESCO растет значительно ниже рынка». Информация не соответствует действительности. ВМТП находится на первом месте по контейнерообороту в России.
11) «Один из экспертов в сфере логистики на условиях анонимности поделился с корр. ИА „Золотой Рог“, что в ВМТП, по всей видимости, предпочли обрабатывать иностранные грузы, оплачиваемые зарубежной валютой, в ущерб контейнерам, которые должны были отправиться на Сахалин, Камчатку, Чукотку, где своевременная логистика имеет стратегически важное значение». Информация не соответствует действительности. В ВМТП установлен приоритетдля каботажных грузов над международными перевозками, за каботажом закреплено 3 причала для перевалки контейнерных грузов (6, 9, 10), в то время как за ВЭД только 2 причала (15, 16).
12) «Вызывают вопросы и инвестиционная программа ВМТП и FESCO. Еще год назад, в период атаки на предыдущую команду менеджмента, говорилось о том, что цель переворота — захватить порт и „высосать“ все его финансовые ресурсы. И уже сейчас этот тезис находит свое подтверждение в действиях нового менеджмента, уверяет источник в ВМТП. Все происходящее — результат действий не только руководства ВМТП и FESCO, но и Росатома, который по итогам прошлогоднего корпоративного конфликта стал управляющей компанией порта». Данное заявление является голословным. Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в сентябре 2021 года интервью газете «Ведомости» говорил, что FESCO в ближайшие годы будет направлять всю чистую прибыль на модернизацию и капитальные затраты, и прежде всего в ВМТП. ttps://www.vedomosti.ru/business/characters/14.09.2021/886486-chistuyu-pribil-fesco
Кроме того, заявление о том, что Ростам является управляющей компанией порта, не соответствует действительности. Публичное заявление ttps://www.vedomosti.ru/business/characters/14.09.2021/886486-chistuyu-pribil-fesco на эту тему делал председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.
13) «Эксперты полагают, что имеет место вопиющая неопытность и некомпетентность новой команды FESCO и ВМТП». «Эксперты склонны считать, что именно некомпетентные действия менеджмента привели к затору у причальных стенок и, соответственно, продовольственному коллапсу на Дальнем Востоке. Очевидно, что в руководстве FESCO оказались люди, по нашему мнению, не имеющие отношения к логистике.» Данные заявления также являются голословными и не соответствуют действительности, о чем свидетельствуют биографии руководства FESCO, опубликованные на официальном сайте Группы Руководство | Транспортная группа FESCO
Вице-президент по портовому дивизиону FESCO Александр Щербинин до прихода в FESCO более 10 лет возглавлял ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», а также работал на руководящих должностях в крупнейших портовых компаниях — ООО «Управление транспортными активами» и ООО «Национальная контейнерная компания».
Вице-президент по производственному развитию Борис Иванов до прихода в Группу более 10 лет работал в ОАО «РЖД» заместителем начальника департамента технической политики. Борис является экспертом в области устойчивого развития Международного союза железных дорог.
Врио ВМТП Владимир Корчанов имеет большой опыт работы в транспортно-логистической отрасли. В FESCO проработал более 30 лет, пройдя путь от помощника капитана до первого вице-президента Группы.
14) «Примечательно, что с инициативой передачи ВМТП в управление Росатому выступило руководство компании в лице президента — Аркадия Коростелева и председателя Совета Директоров — Андрея Северилова. До 2020 года Коростелев и Северилов не только не были связаны с логистикой и портами, но и в принципе не имели опыта руководства крупным бизнесом, тем более таким стратегически важным для страны как группа FESCO. Каким образом решение вопросов, связанных с обеспечением продовольствием и экономической безопасности одного из крупнейших регионов страны оказалось в руках некомпетентных и не подготовленных к этому людей? Напомним, что в 2020 году в группе FESCO разгорелся корпоративный конфликт, связанный с захватом компании тесно связанным с Росатомом бизнесменом Михаилом Рабиновичем и его юристом Андреем Севериловым. В результате стратегически важное предприятие перешло в руки людей, далеких как от проблем региона, и так и портово-логистического бизнеса. Однако, рейдерский захват бизнеса и управление им — это разные вещи, о чем видимо господа Рабинович, Северилов и их кураторы из Росатома не подозревали.» Президент FESCO Аркадий Коростелев ранее был вице-президентом FESCO по коммерции. О чем свидетельствует его публичная биография Руководство | Транспортная группа FESCO
Утверждение о рейдерском захвате также является недостоверным. О чем свидетельствует заявление акционеров FESCO Открытое обращение акционеров ПАО «ДВМП» | Новости и события транспортной группы FESCO
Редакция приносит свои извинения ТГ FESCO и читателям за введение их в заблуждение.