Ясин: не всегда президент принимает решения, которые для людей кажутся верными

Участник предварительного голосования «Единой России» Владислав Ясин рассказал, как относится к своей партии и решениям, которые принимаются её членами и Президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось вчера в Первомайском районе города Владивостока. Концерт собрал не только жителей Чуркина, которые хотели послушать песни военных лет, но и участников праймериз от «Единой России», а также главу района и его заместителя. В частности, на концерте был наследник владельца рынка на Спортивной Владислав Ясин, который подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 1 одномандатному избирательному округу в Законодательное собрание Приморского края. Он с неподдельным удовольствием общался с журналистами и в ходе беседы рассказал свое отношение к партии, от которой собирается выдвигаться в ЗСПК. Отношение Владислава Ясина к правящей партии оказалось весьма критическим, если не сказать больше. Такими высказываниями против «Единой России» и Президента РФ Владимира Путина не все лютые оппозиционеры могут похвастаться. «Вообще, у нас „Единая Россия“, можно сказать, единственная партия, которая поддерживает президента. И у неё есть все возможности, чтобы улучшить жизнь людей. Хотя, конечно, много негатива есть. Да, принимались некоторые непопулярные меры. Но их приходится предпринимать потому что это необходимо. Ведь не всегда, скажем, президент принимает какие-то решения, которые для людей кажутся верными», — успел сказать участник праймериз до того как его забрали от назойливых журналистов. В частности «оберегала» Ясина-младшего от лишнего внимания посторонних людей заместитель главы Первомайского района Людмила Саченко. Однако, в ходе телефонной беседы с корреспондентом газеты «Золотой рог» она нервно заявила, что не понимает суть вопроса «Знакома ли она с Ясиным». «Мероприятие организовано администрацией города Владивостока. Я была зрителем. Что там делал кандидат Ясин — понятия не имею. Я была как зритель, пришла на концерт. Что такого здесь?», — раздраженно прокомментировала свое присутствие на концерте Саченко. Не долго был на концерте и сам глава «Первомайки» Юрий Лопатин. С людьми он общался исключительно в маске и соблюдая социальную дистанцию. Свое присутствие на массовом скоплении людей он также как и его зам прокомментировал по телефону и тоже в довольно раздраженном тоне. «Вообще не понимаю, как можно по телефону такой вопрос обсуждать, но тем не менее. У нас есть открытый план работы города на праздники, в котором обозначены места проведения мероприятий. Что значит, что я там делал? Не понимаю вопроса. Я вообще общался там со всеми, кто меня знает, кого я знаю. При чем здесь Ясин, я не до конца понимаю. И вообще, при чем здесь в принципе Ясин? Данное мероприятие проводила администрация города. Управление культуры и административно-территориальное управление в соответстствии с планом. При чем здесь Ясин? К этому мероприятию не имеет отношение ни один кандидат», - ответил Лопатин журналисту. Политическому истеблишменту Приморья известно, что на Чуркине (округ 1 в ЗСПК) Олег Кожемяко поддерживает портовика Дмитрия Легкого.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter