Череда морских праздников пришла во Владивосток: город готовится ко Дню ВМФ

Череда морских праздников пришла во Владивосток: город готовится ко Дню ВМФ

Череда морских праздников пришла во Владивосток: город готовится ко Дню ВМФ

Вчера, 10:03
Политика
Фото: Сергей Семёнов / "Восток-Медиа"
Фрегат «Маршал Шапошников» станет главным в парадном строю. Корабли Тихоокеанского флота вновь выстроятся в бухте Золотой Рог.

На главной базе Тихоокеанского флота приступили к подготовке проведения праздничного военно-морского парада. В нём примут участие семь боевых кораблей ТОФ.

31 июля в парадном строю в бухте Золотой Рог первое место займёт фрегат «Маршал Шапошников», за ним станет новейший корвет проекта 20385 «Гремящий», на третьем месте будет ошвартован корвет «Совершенный».

Четвёртое место в парадном строю займёт малый противолодочный корабль «МПК-221», пятое – ракетный катер «Р-261», а на шестую позицию станет базовый тральщик «БТ-100». Замкнёт парадный строй кораблей на День ВМФ подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Формирование парадного строя кораблей во Владивостоке начнётся с 18 июля, отмечается в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

День ВМФ
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