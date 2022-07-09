Череда морских праздников пришла во Владивосток: город готовится ко Дню ВМФ

На главной базе Тихоокеанского флота приступили к подготовке проведения праздничного военно-морского парада. В нём примут участие семь боевых кораблей ТОФ.
31 июля в парадном строю в бухте Золотой Рог первое место займёт фрегат «Маршал Шапошников», за ним станет новейший корвет проекта 20385 «Гремящий», на третьем месте будет ошвартован корвет «Совершенный».
Четвёртое место в парадном строю займёт малый противолодочный корабль «МПК-221», пятое – ракетный катер «Р-261», а на шестую позицию станет базовый тральщик «БТ-100». Замкнёт парадный строй кораблей на День ВМФ подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».
Формирование парадного строя кораблей во Владивостоке начнётся с 18 июля, отмечается в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.