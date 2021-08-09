Автомобильные пробки исчезнут на въезде в Артем

Дорога, ведущая в Артем, со стороны Углового будет расширена и благоустроена. Глава Приморского края поддержал обращение главы Артемовского округа Вячеслава, составленное совместно с депутатами Законодательного собрания Приморского края.
Многолетняя проблема, которая негативно отражалась на качестве жизни артемовцев – будет решена. Участки дорог, которые ведут в Артем, сделают шире, а также оборудуют пешеходными переходами и освещением.
По словам парламентария Игоря Чемериса, программы по развитию Артемовского городского округа, которые сейчас имеются на 2021-2023 год, кардинально преобразят облик муниципалитета.
«Не так давно губернатор поддержал обращение главы города и краевых депутатов о том, чтобы центре Артема, начиная от въезда, было расширено дорожное полотно. Это очень преобразит облик города.
В тоже время, программы по развитию городского округа на 2021, 2022 и 2023 гг. должны кардинально преобразить облик города. Мы хотим сделать территорию максимально комфортной. Каждый участок дороги мы должны сделать полностью: и качественный асфальт, и бордюры, и ливневки, и тротуары, и уличное освещение – чтобы было удобно и пешеходам, и водителям», - рассказал Чемерис.
Также депутат добавил, что губернатор Приморского края уделяет пристальное внимание развитию Артема. А это, в свою очередь значит, что он доверяет мэру и той власти, которая на сегодняшний день работает на этой территории городского округа.
«Артем и в плане экономики, и в формировании политических процессов, и по уровню доверия населения – несомненно, занимает передовые позиции среди муниципальных образований Приморья. Здесь уникальное логистическое положение, и конструктивная работа городской власти – важные составляющие доверия и особого внимания губернатора Приморья к нашей территории», - подчеркнул депутат Игорь Чемерис.
Напомним, что в минувшую субботу, 7 августа, состоялось заседание координационного совета. В рабочей встрече приняли участие член комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис, руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Антон Волошко, глава АГО Вячеслав Квон и спикер краевого парламента Александр Ролик.
Стороны обсудили план развития АГО на 2021-2023 годы, а также проговорили важные аспекты работы каждого депутата, работающего на данной территории.