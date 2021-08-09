Автомобильные пробки исчезнут на въезде в Артем

В тоже время, программы по развитию городского округа на 2021, 2022 и 2023 гг. должны кардинально преобразить облик города. Мы хотим сделать территорию максимально комфортной. Каждый участок дороги мы должны сделать полностью: и качественный асфальт, и бордюры, и ливневки, и тротуары, и уличное освещение – чтобы было удобно и пешеходам, и водителям», - рассказал Чемерис.