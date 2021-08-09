Дмитрий Легкий: сопку на Гульбиновича — сохраним для людей!

Очередная строительная компания положила глаз на Первомайский район Владивостока. На сопке между домами на Харьковской, 1 и Гульбиновича, 18 планируют возвести очередную высотку, местные жители выступают против.

Сопка на Гульбиновича облагорожена руками жильцов близлежащих домов. Там проводят субботники, устанавливают лавочки. Поблизости находятся школа и детский сад. Если застройщик начнёт там работе, детям придётся ходить по стройплощадке, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Ситуацию взял на контроль Дмитрий Лёгкий. Дома в том районе не новые. Жильцы опасаются, что они могут начать разрушаться из-за актвных строительных работ. Подобное уже произошло с домом на улице Толстого, у которого треснул фасад. Будущая стройка разместится на скале. Под породой спрятано подземное озеро, что может заметно осложнить работы, либо вовсе их остановить, поскольку возвести дом на таком фундаменте сложно. В ситуацию вмешался Дмитрий Лёгкий. Ранее, благодаря его усилиям, удалось остановить точечную застройку на Надибаидзе. «Губернатор Олег Кожемяко не раз говорил, что во Владивостоке следует развивать комплексную застройку. Некоторые застройщики прислушались к главе региона. Однако остаются и те, кто отказывается считаться с интересами горожан и пытаются «воткнуть» очередную высотку среди жилых кварталов. Я считаю, что так быть не должно. Намерен переговорить с главой города по этому вопросу и буду держать ситуацию на контроле», — сказал Дмитрий Лёгкий. Другие кандидаты, претендующие на 1-й одномандатный избирательный округ на сентябрьских выборах в ЗС ПК, пока что не освещали проблемы жителей Первомайки и пути их решения в публичном поле. Эксперты отмечают, что представители оппозиционных партий решили сделать ставку не на общение с местными жителями, а на протестную повестку и партийный ресурс. Так что на внимание к проблемам горожан не приходится рассчитывать и в будущем. Отметим, по 1-му одномандатному избирательному округу выдвинулись представители разных политических сил. КПРФ представит депутат Думы Владивостока Евгений Ляшенко. Ляшенко родился в 1986 году в столице Приморья. В 2013 году окончил Дальневосточный федеральный университет. От партии "Гражданская инициатива" в кампании примет участие Иван Роговой. Он родился в 2000 году в городе Большой Камень. В числе прочих претендентов - самовыдвиженцы Денис Захаров и Андрей Ищенко. Захаров родился в 1984 году в посёлке Кавалерово. В 2004 году окончил Владивостокский государственный профессионально-педагогический колледж. На настоящий момент трудится шеф-поваром у ИП Гуляев. Ищенко родился в 1981 году в Лесозаводске. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Сейчас трудится в товариществе на вере "Ищенко и Компания». Партию «Родина» представляет Роман Журавлёв 1985 года рождения. Родился в Сахалинской области, но после перебрался в Приморье. В 2008 году окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О Макарова. Сейчас — на пенсии.

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