Из Италии во Владивосток: к нам приехала Мадонна

- Давайте чуть-чуть вспомним: сначала была икона Ямасита Рин, затем мы погрузились в античность, увидели Ареса, потом богатства «Шкатулки Матроны», в прошлом году у нас была великолепная экспозиция прикладного искусства, связанная с раковинами. В этот раз решили просить живопись, захотелось уже выйти из античности в более поздние времена. Это большая честь, что мы получили именно эту картину, - комментирует заместитель директора Приморской государственной картинной галереи по научной работе Наталья Левданская, курирующая выставку.