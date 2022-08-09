Из Италии во Владивосток: к нам приехала Мадонна

Дни Эрмитажа проходят во Владивостоке в седьмой раз. В рамках сотрудничества с музеем Приморская картинная галерея часто принимает экспонаты из Санкт-Петербурга. В этот раз по решению директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского во Владивосток отправили один из элементов постоянной экспозиции - картину Лоренцо Лотто «Мадонна делле грацие».
- Давайте чуть-чуть вспомним: сначала была икона Ямасита Рин, затем мы погрузились в античность, увидели Ареса, потом богатства «Шкатулки Матроны», в прошлом году у нас была великолепная экспозиция прикладного искусства, связанная с раковинами. В этот раз решили просить живопись, захотелось уже выйти из античности в более поздние времена. Это большая честь, что мы получили именно эту картину, - комментирует заместитель директора Приморской государственной картинной галереи по научной работе Наталья Левданская, курирующая выставку.
Это произведение - уникальный объект искусства эпохи Возрождения. Лоренцо Лотто работал в Ватикане вместе с самими Рафаэлем и Перуджино и был большим мастером живописи. Например, художник использовал бинарную технику наложения синего цвета: основной слой писал более дешёвым лазуритом, а благородного синего звучания добивался тонким верхним слоем из дорогого ультрамарина. Живописец также примешивал к краске стеклянную крошку, чтобы картина как бы «светилась» изнутри.
Но «Мадонна делле грацие» интересна и своей историей. Долгое время никто даже не знал, что это творчество именно Лоренцо: тёмный «занавес» скрывал большую часть картины, и было сложно установить авторство. Но благодаря удивительной работе реставраторов и эксперта в области итальянской живописи из Эрмитажа Ирины Артемьевой руку мастера опознали, и картине вернули оригинальный облик.
Экспозицию также дополняют гравюры из Нижегородского художественного музея - репродукции с полотен Рафаэля Санти и других известных венецианских художников. Они рассказывают, как формировался образ Богоматери в венецианской живописи и помогают увидеть, чем отличается манера Лоренцо Лотто.
Мадонну можно рассмотреть вживую до 2 октября. В сентябре также состоятся лекции той самой Ирины Артемьевой, которая вернула имя великому творению. Но галерея готовит и другие сюрпризы: в скором времени приедет экспозиция из Национального художественного музея Якутии, которая посвящена 100-летию образования Республики, и посетители смогут увидеть даже якутские бриллианты. А в конце года нас ждёт выставка работ Репина, поэтому следите за новостями Приморской государственной картинной галереи, чтобы ничего не пропустить.
Алиса ТКАЧЕНКО
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