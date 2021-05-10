Ветераны Первомайского района получили поздравления от Дмитрия Лёгкого с Днём Победы

Ветераны Первомайского района получили поздравления от Дмитрия Лёгкого с Днём Победы
Ветераны Первомайского района получили поздравления от Дмитрия Лёгкого с Днём Победы
Сегодня, 16:32Политика
Дмитрий Лёгкий поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Участники военных действий получили цветы и продуктовые наборы, а также музыкальный подарок от учеников детской музыкальной школы №2.

Первым поздравления принял ветеран Василий Левада, которому в этом году исполнилось 98 лет. В войну Василий Сергеевич служил мичманом на тральщике, осуществляя проводку кораблей. Ветеран нашёл силы спуститься на улицу, принять поздравления и послушать песни военных лет в исполнении юных скрипачей.

«Спасибо вам! Поздравляю с праздником, и долгих вам лет жизни!» — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к Василию Сергеевичу.

Модест Наполов в составе 1-го Дальневосточного фронта громил Квантунскую армию, освобождал Хуньчунь. К сожалению, все поздравления и презенты он смог принять лишь в собственной квартире, спуститься по лестнице и подняться обратно — для него уже непосильная задача. Музыкальное представление Модест Николаевич прослушал с балкона.

Когда Дмитрий Лёгкий приехал к 94-летнему Михаилу Нечипорюку, начался дождь. Но это не сбило торжественного настроя ни у ветерана, ни у поздравляющих. Спрятавшись под поднятую дверь багажника автомобиля, ребята-скрипачи всё-таки отыграли программу.

В своё время Михаил Иванович воевал на 1-м Дальневосточном фронте в Манчжурии и Северной Корее. Попал на поле боя после обучения в снайперской школе в возрасте 18 лет. В составе 118-го стрелкового полка 25-й армии дошёл до Муданьцзяна, а потом сражался в Северной Корее. За боевую доблесть ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией», медалью «За освобождение Кореи».

После того, как Михаил Иванович ушёл домой, а ансамбль спрятал инструменты, выяснилось, что в том же доме проживает женщина, которая также принимала участие в Великой Отечественной войне. Само собой, её не смогли оставить без поздравления. Под окном у ветерана, музыканты в очередной раз исполнили несколько песен военных лет, а Дмитрий Лёгкий вручил ей памятные подарки.

«Без прошлого не бывает будущего. Именно поэтому мы должны помнить о Второй мировой войне, чтить ветеранов, помогать им. 9 мая — один из главных праздников для россиян. И наша задача, людей старшего поколения, донести до молодёжи всю значимость этой даты, чтобы ещё долгие годы люди помнили и гордились подвигами своих предков. И, самое главное, не допустили повторения тех страшных событий», — отметил Дмитрий Лёгкий.

Сюжеты:
Приморский край
политика
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