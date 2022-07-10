На День рыбака во Владивостоке Константин Шестаков возьмётся жарить минтай для горожан

Одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в стране и даже в мире по добыче минтая, возьмётся приготовить несколько сотен порций классического рыбного блюда из обжаренного в кляре рыбного филе и картофеля фри. А в роли поварят, подручных шеф-повара ресторана «Миллионка» Александра Казака, выступят сразу два генеральных директора – Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) Ольга Наумова и завода «Русский минтай» Елена Куприянова. Вместе с ними к плите обещает встать и глава Владивостока.