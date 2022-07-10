На День рыбака во Владивостоке Константин Шестаков возьмётся жарить минтай для горожан

На День рыбака во Владивостоке Константин Шестаков возьмётся жарить минтай для горожан
На День рыбака во Владивостоке Константин Шестаков возьмётся жарить минтай для горожан
Вчера, 10:37ПолитикаФото: архив "Золотого Рога"
Чтобы праздник получился вкусным градоначальник Владивостока возьмётся за сковородки и встанет к плите

10 июля, на День рыбака горожанам обещают грандиозное кулинарное представление, чтобы праздник получился вкусным. Оно начнётся в полдень воскресного дня на водно-спортивной станции ЦСКА.

Одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в стране и даже в мире по добыче минтая, возьмётся приготовить несколько сотен порций классического рыбного блюда из обжаренного в кляре рыбного филе и картофеля фри. А в роли поварят, подручных шеф-повара ресторана «Миллионка» Александра Казака, выступят сразу два генеральных директора – Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) Ольга Наумова и завода «Русский минтай» Елена Куприянова. Вместе с ними к плите обещает встать и глава Владивостока.

Константин Шестаков со товарищи намерены порадовать горожан праздничным угощением, для приготовления которого они возьмут минтай, обытый приморскими рыбаками морях Дальнего Востока. Рыба содержит множество полезных веществ и идеально подходит для здорового питания.

Кроме жаренного минтая горожан угостят дальневосточной ухой, которой наварят аж 1000 литров.

Закончится День рыбака вечерним концертом. Представление также пройдёт на водно-спортивной станции, здесь выступят известные музыкальные группы Владивостока. И в честь праздника устроят красочный фейерверк

Сюжеты:
Приморский край
Владивосток
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