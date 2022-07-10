На День рыбака во Владивостоке Константин Шестаков возьмётся жарить минтай для горожан

10 июля, на День рыбака горожанам обещают грандиозное кулинарное представление, чтобы праздник получился вкусным. Оно начнётся в полдень воскресного дня на водно-спортивной станции ЦСКА.
Одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в стране и даже в мире по добыче минтая, возьмётся приготовить несколько сотен порций классического рыбного блюда из обжаренного в кляре рыбного филе и картофеля фри. А в роли поварят, подручных шеф-повара ресторана «Миллионка» Александра Казака, выступят сразу два генеральных директора – Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) Ольга Наумова и завода «Русский минтай» Елена Куприянова. Вместе с ними к плите обещает встать и глава Владивостока.
Константин Шестаков со товарищи намерены порадовать горожан праздничным угощением, для приготовления которого они возьмут минтай, обытый приморскими рыбаками морях Дальнего Востока. Рыба содержит множество полезных веществ и идеально подходит для здорового питания.
Кроме жаренного минтая горожан угостят дальневосточной ухой, которой наварят аж 1000 литров.
Закончится День рыбака вечерним концертом. Представление также пройдёт на водно-спортивной станции, здесь выступят известные музыкальные группы Владивостока. И в честь праздника устроят красочный фейерверк