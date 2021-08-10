Губернатор сформировал крепкую команду кандидатов в Артёме – политолог

«Как известно, политика - это искусство возможного. И ситуация с Игорем Чемерисом как никогда наглядно это иллюстрирует. Ведь по большому счету, публичная декларация о работе в едином ключе с главой региона отбрасывает все предыдущие интерпретации, которые ранее развивались в информационном поле, относительно депутата и его команды. Сейчас уже об этом мало, кто вспомнит и будут наблюдать за тем, что команда депутатов из АГО работает в рамках избирательного цикла «08 21», и, собственно говоря, будет стараться максимально достичь результатов в сложной гонке», - считает эксперт.