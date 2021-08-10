Губернатор сформировал крепкую команду кандидатов в Артёме – политолог

Губернатор сформировал крепкую команду кандидатов в Артёме – политолог

Губернатор сформировал крепкую команду кандидатов в Артёме – политолог

Сегодня, 21:08
Политика
Фото: Мэрия Артема
Политолог Павел Наливайко считает, что сформировавшаяся в Артемовском городском округе команда из депутатов, мэра и краевых властей, позволит уверенно и продуктивно пройти текущий избирательный цикл.

«Как известно, политика - это искусство возможного. И ситуация с Игорем Чемерисом как никогда наглядно это иллюстрирует. Ведь по большому счету, публичная декларация о работе в едином ключе с главой региона отбрасывает все предыдущие интерпретации, которые ранее развивались в информационном поле, относительно депутата и его команды. Сейчас уже об этом мало, кто вспомнит и будут наблюдать за тем, что команда депутатов из АГО работает в рамках избирательного цикла «08 21», и, собственно говоря, будет стараться максимально достичь результатов в сложной гонке», - считает эксперт.

Также он подчеркивает, что депутат Игорь Чемерис демонстрирует своей работой на округе приверженность идеалам партии «Единой России» и готов дальше вести свою деятельность в соответствии с ними для блага людей.

«Губернатор, который также и глава регионального отделения партии «Единой России», действующие депутаты, кандидаты в ЗакСобрание, победившие на предварительном голосовании, и глава АГО — все мы сегодня единая система, ориентированная, в первую очередь, на улучшение качества жизни жителей нашего округа», - заявлял ранее Игорь Чемерис.

Эксперт добавляет, что подобная тактика работы депутата, в тесной связке с другими эшелонами власти, только увеличивает его политические очки на округе.

«Подобная сшивка депутатов, городских и краевых властей позволит обеспечить высокий результат партии «Единая Россия» на выборах и окончательно нивелирует те интерпретации, которые крутились вокруг данных лиц, вбивая клин между губернатором Олегом Кожемяко и Игорем Чемерисом», - подытожил Павел Наливайко.

Сюжеты:
Приморский край
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