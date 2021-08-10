Политолог из Приморья рассказал, что он думает об идее Шойгу

Политолог из Приморья Александр Андони не в восторге от предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве моногородов в Сибири и переносе столицы.

Специалисту не удалось разглядеть зерно рациональности в громкой инициативе, пишет «Альянс.HELP». «За подобными заявлениями Сергея Шойгу, сделанными, как видится мне, в предвыборном ключе (все-таки министр обороны сейчас входит в федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму), угадывается его основная должность и место работы», — отметил Александр Андони. Специалист утверждает, что если эксперты-экономисты взялись бы за расчеты, то полученные результаты прямо указали бы на экономическую несостоятельность подобных предложений. Также политолог отметил, что по всей видимости, практических расчетов за инициативой Шойгу тоже не стоит. Александр Андони рассказал, что в мировой практике не так много примеров строительства больших городов. И преимущественно эти проекты призваны вернуть в оборот застоявшийся большой капитал в экономике. Самые наглядные примеры — ближневосточные нефтяные государства и Китай. При этом в КНР и вовсе строят города «на будущее», ни о каком притоке населения в новострои речь не идет. «Потребностей в подобных стройках в России сейчас нет, правильнее было бы вложиться в обновление коммунальных сетей в существующих городах, а также в проекты по благоустройству», — выразил собственное мнение приморский политолог Александр Андони. Эксперт добавил, что перенос столицы на новое, практически не освоенное место — это утопия. Для реализации подобного нужны веские основания, однако в российском обществе они отсутствуют. Напомним, глава Минобороны Рф Сергей Шойгу «сдул пыль» со старой инициативы советских времен о постройке в Сибири новых городов и переносе столицы России. Министр предложил возвести от трех до пяти моногородов в Зауралье, а также перенести столицу. Сделал он это прямо во время встречи с учеными Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

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