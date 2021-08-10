Политконсультант Андрей Кудисов позитивно оценил работу депутатов Артемовского городского округа в сшивке с муниципальной и региональной властями, заявив о том, что именно в таком формате проблемы и вопросы людей будут решаться эффективно.

По словам эксперта, хорошо, что во время избирательной кампании рождаются такие модели взаимодействия. «Если такая слаженная работа кандидатов в депутаты с властями разного уровня будет и после получения ими мандатов и такая модель работы окажется работоспособной далее. Когда запросы граждан будут удовлетворяться не на словах, а на деле, то это будет просто замечательно», — заявил Андрей Кудисов. Также политолог подчеркнул, что в данном электоральном цикле работы в таком виде более чем уместна, и положительно влияет на имидж властей и депутатов округа в частности. «Чем быстрее будет решена задача по формированию единой системы публичной власти, тем лучше. И я считаю, что вот это один из элементов правильных подходов, который мы наблюдаем в текущей избирательной кампании», — подытожил политконсультант. Напомним, ранее, депутат ЗС ПК Игорь Чемерис делал заявление, что в АГО сейчас работают люди, сформировавшие единую систему, которая работают на улучшение качества жизни жителей города. «Регулярные встречи с населением на округе и работа нашей общественной приемной позволяют мониторить качество принятых решений, оперативно их корректировать. Отмечу, что тональность вопросов и обращений, с которыми сегодня жители приходят на прием, и звонят на прямые эфиры — индикатор эффективности этой системы, а также доверия со стороны населения», — подчеркивал ранее Чемерис.

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