"Кладовая России" ищет баланс между экономикой и экологией

Первый зампред Правительства Якутии: Добыча и переработка полезных ископаемых не должны вредить окружающей среде и населению Дальний Восток и Арктическая зона России представляют собой регионы особых геостратегических интересов государства, для которых необходимо создавать максимально благоприятные условия для социально-экономического развития. Наши территории являются весьма перспективными на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые. В условиях падающей добычи полезных ископаемых именно освоение ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики способно обеспечить сохранение и укрепление позиций России как энергетической и минерально-сырьевой сверхдержавы. Об этом широком спектре вопросов представители власти и бизнеса говорили 5 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке – на панельной сессии «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития». «Мы понимаем, что без развития экономики, основу которой в большой степени составляет добыча полезных ископаемых, мы не сможем обеспечить устойчивого, динамичного роста, соответственно, не сможем решить те социальные задачи, которые были сформулированы на заседании. Это извечная проблема - найти грань между экономикой и экологией», - уверен спикер. Но баланс искать нужно. Без вреда и ущерба По итогам сессии Андрей Сандаминович дал эксклюзивное интервью газете «Золотой Рог», в котором поделился информацией, в том числе и не прозвучавшей на сессии. - Андрей Сандаминович, сколько на сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) районов, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации? - Участие региона в возрождении Арктики у нас является одной из приоритетных тем. Я сам родом из этих мест, родился в Верхояне. В этом году мой родной Верхоянский район на основании Указа от 13 мая вошел в состав Арктической зоны РФ. У нас в Республике уже 13 районов (это фактически половина) относятся к Арктической территории. Якутия – это регион, который одновременно входит и в Дальневосточный, и в Арктический регион. И, конечно же, мы хотим, чтобы реализуемая стратегия развития Арктики самым положительным образом повлияла на жизнь людей, которые там живут. Для этого требуется и транспортная доступность, и цифровая – от этого напрямую зависят благополучие и социальное обустройство жителей. - На панельной сессии Вы говорили еще об одной составляющей комфортной среды для жителей – это бережное отношение добывающих компаний, работающих на территории Якутии. Расскажите подробнее, что становится сдерживающим фактором для промышленников в сфере экологии. - Как я уже говорил, Якутия воспринимается как стратегическая кладовая страны. Но если мы хотим что-то из нее взять, нужно это делать крайне аккуратно, не нанося вреда и максимально минимизировать ущерб природе. Это полностью укладывается в логику развития Дальнего Востока и Арктики. И сегодня вопросы экологии и сохранения комфортной для жителей окружающей среды являются первостепенными. На сегодняшний день порядка половины территории Якутии ООПТ – особо охраняемые природные территории. Это наш осознанный выбор. Можно и сто, по большому счету, если исходить из принципа, что это тот подход, который обеспечивает поиск наиболее эффективных и щадящих технологий геологоразведки и разработки месторождений. Чем более щепетильный подход будет к каждому конкретному промышленнику или разведчику недр, тем больше пользы мы принесем. Если наши территории будут свободными, неограниченными различными режимами, то, я думаю, можно получить самые негативные сценарии. Мы хорошо помним катастрофу на реке Вилюй в прошлом году, когда прорвало хвостохранилище «АЛРОСА», видим, что происходит на реках южной Якутии, когда добытчики угля и золота нарушают технологии и загрязняют окружающие водоемы. Поэтому большое покрытие Республики ООПТ нельзя назвать закрытием территории. Это механизм усиления контроля, серьезный сдерживающий фактор для промышленников в смысле бездумного нанесения вреда природе. Они вынуждены обращаться к нам, мы проводим общественные слушания, таким образом осуществляется и государственный, и общественный контроль за их деятельностью. А компании, в свою очередь, должны гарантировать высокотехнологичное производство, применение современных способов добычи и переработки ископаемых, максимально щадящих, не наносящих ущерба экологии. Ведь одна из наших основных задач – сохранение природы, создание и поддержание неповторимой, уникальной экосистемы на территории, где живут наши люди. А мы пойдем Морским путем - В своем докладе на сессии Вы упомянули Северный Морской путь и желание Республики активно в нем участвовать. Что территория может предложить и чем участие в СМП может помочь региону и его жителям? - Развитие Севморпути – состоявшийся исторический факт. Более 20 млн тонн перевезено в прошлом году, по итогам полугодия нынешнего – это порядка 18 млн т. И таким темпом наращивая перевозки, я думаю, мы в состоянии выполнить ту задачу, которую поставил перед СМП Президент России - довести количество грузов до 80 млн т через пять лет. Нас как Правительство Республики беспокоит одно – как бы в погоне за грузопотоком не забыть про людей. У нас есть понимание, что развитие СМП должно положительно сказаться на социально-экономической ситуации прибрежных территорий. Якутия имеет наиболее протяженную береговую линию Ледовитого океана, у нас есть три известных порта – Тикси, Зеленый мыс в устье Колымы и Нижнеянск в устье Яны. Мы хотели бы, чтобы деятельность, которая активно сегодня развивается на Северной морской магистрали, положительно сказала в том числе и на этих портах, на этих населенных пунктах. Конечно, мы понимаем, что если сегодня многотоннажные суда будут идти в более высоких широтах, они не будут заходить в эти порты, не будут пользоваться их услугами. Но нельзя забывать о том, что через эти порты идет снабжение. Однако мы замечаем, что если раньше везли грузы через Усть-Кут Иркутской области (это небольшие глубины Верхней Лены), затем довозили до Якутска, перегружали на более глубоко сидящие суда река-море. Они уходили через Тикси на бары Яны, Индигирки, Колымы, то сегодня все большее количество жизнеобеспечивающих грузов идет СМП. Поэтому нам необходимо провести модернизацию портов, создавать соответствующий флот. Это первое. Кроме того, нужно понимать СМП – это довольно опасная магистраль, это не южные моря, хоть здесь и нет штормов, зато есть тяжелая ледовая обстановка, низкие температуры. Поэтому здесь должны быть особым образом развиты аварийно-спасательная служба, морская служба по ЧС. Такие решения принимаются МЧС России, и уже сегодня в Тикси разворачивается эта работа. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эти решения не были сугубо ведомственными, чтобы в работу были вовлечены и местные власти, а процесс давал, скажем так, республиканский эффект – налоговый, экономический. Нужно отметить также, что Тикси – порт двойного назначения. Там есть и аэродром, и морской порт. Туда уже вошли наши военные, обеспечивающие безопасность северных морских границ. Они молодцы, активно работают; мы подписали соглашение с Северным флотом о сотрудничестве. Они будут участвовать в развитии социальной сферы Тикси и островов, а также в различных мероприятиях по охране окружающей среды морских, прибрежных территорий и проч. Я думаю, это хорошая история, которую можно было бы развить и с администрацией Севморпути. Ведь недавно был создан общественный совет при СМП. Но в основной состав общественного совета почему-то не вошли представители регионов. Это у нас вызывает некоторую озабоченность, однако мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству. Этот вопрос очень важен для Республики и ее жителей. Зона льгот и преференций - Безусловно, Якутия – не самый простой для жизни регион. Наверняка, в Республике действуют какие-то меры поддержки населения? - Конечно, одна из таких мер – освобождение всех жителей Арктической территории от транспортного налога. Такое решение принял глава Республики. И сегодня это очень серьезно повлияло на экономическую активность населения. Люди стали приобретать большегрузные машины, другой специализированный транспорт и заниматься транспортными, логистическими услугами. Ведь на такой вид транспорта, а это автомобили высокой мощности, налог был довольно ощутимый – никаких денег не хватит. А теперь, когда их освободили от этого бремени, они оформляются, становятся ИП, предлагают услуги по перевозкам, спецработам. Люди почувствовали на себе эти преференции. Думаю, что в ближайшее время мы можем получить собственников, обладающих парком автомобилей или автоколоннами. Дай бог, чтобы это решение шло на улучшение их жизни и благополучие их близких. - А как в регионе поддерживается предпринимательство? - Напомню, мы входим в Арктическую зону РФ, а по планам Госкомиссии, вся зона будет объявлена единым ТОРом. Здесь будет господдержка, принятая законодательно для всей Арктической территории. По пока неутвержденным планам, которые, я полагаю, вскоре утвердят, любой инвестпроект от 500 тыс. руб. будет обеспечен государственной поддержкой – всеми стандартными преференциями для подобных экономических зон. 500 тысяч – это маленький индивидуальный проект: небольшой станок, швейная машинка. Этим сможет заниматься любой житель Арктики, и он сразу получает господдержку. То есть мы ожидаем от реализации Арктической программы увеличения экономической активности прежде всего местного населения. В целом наша позиция по инвесторам, особенно в добывающей промышленности, - не допустить повторения ситуации советских времен. Много было и хорошего тогда. Но вот повторения негативного опыта мы не хотим. Насоздавали поселков вокруг месторождений, месторождение заканчивалось, поселок умирал. Это неправильно. Сегодня мы должны в Республике определить программу пространственного развития. У нас есть и узловые населенные пункты с полной социальной инфраструктурой, с обеспечением всех сфер жизнедеятельности, и временные. Вот на них накладываются дополнительные ограничения: закончили работу – убрали за собой, чтоб было чисто. Чтобы не было, как сегодня, возвышающихся тут и там Левиафанов. Отработали – уехали. Причем статус будет присваиваться законодательно. Захотели работать? Нужен временный населенный пункт? Пожалуйста. Под вашу гарантию и ответственность, стройте. Но это не должно нарушать экологию, стоки должны быть обеспечены, утилизация отходов. Все за свой счет. Это будет правильно. Что касается узловых поселков, понятно, что люди там живут и работают постоянно, кто-то вахтовым методом, они привязаны к этим месторождениям. Но государство уже лет за пять до конца выработки месторождения должно озаботиться тем, чтобы перепрофилировать людей, чтобы они не оставались в одночасье у разбитого корыта, как это случилось у нас в 90-х. И мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы в Арктике, как говорится, все было красиво. Чтобы больше такого безобразия не творилось. Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

