"Кладовая России" ищет баланс между экономикой и экологией

На сегодняшний день порядка половины территории Якутии ООПТ – особо охраняемые природные территории. Это наш осознанный выбор. Можно и сто, по большому счету, если исходить из принципа, что это тот подход, который обеспечивает поиск наиболее эффективных и щадящих технологий геологоразведки и разработки месторождений. Чем более щепетильный подход будет к каждому конкретному промышленнику или разведчику недр, тем больше пользы мы принесем. Если наши территории будут свободными, неограниченными различными режимами, то, я думаю, можно получить самые негативные сценарии. Мы хорошо помним катастрофу на реке Вилюй в прошлом году, когда прорвало хвостохранилище «АЛРОСА», видим, что происходит на реках южной Якутии, когда добытчики угля и золота нарушают технологии и загрязняют окружающие водоемы. Поэтому большое покрытие Республики ООПТ нельзя назвать закрытием территории. Это механизм усиления контроля, серьезный сдерживающий фактор для промышленников в смысле бездумного нанесения вреда природе. Они вынуждены обращаться к нам, мы проводим общественные слушания, таким образом осуществляется и государственный, и общественный контроль за их деятельностью. А компании, в свою очередь, должны гарантировать высокотехнологичное производство, применение современных способов добычи и переработки ископаемых, максимально щадящих, не наносящих ущерба экологии. Ведь одна из наших основных задач – сохранение природы, создание и поддержание неповторимой, уникальной экосистемы на территории, где живут наши люди. А мы пойдем Морским путем