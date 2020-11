Спор физиков и политиков

На прошедших выборах коммунисты Приморья взяли реванш за 2018-й

На прошедших выборах коммунисты Приморья взяли реванш за 2018-й Первый после выборов губернатора Единый день голосования в Приморье преподнес сюрпризы. Несмотря на в целом успешный результат «Единой России», в двух крупнейших городах края, Владивостоке и Уссурийске, волю к победе продемонстрировала оппозиция в лице КПРФ. Коммунисты смогли упрочить свое представительство в представительных органах этих городов, победив ресурсных соперников, пишет газета "Золотой Рог". Итоги довыборов в Думу Владивостока по одномандатному округу №9 подтвердили: в столице края сохраняется высокий уровень протестных настроений, а электорат КПРФ легко мобилизуется на поддержку даже не самого харизматичного кандидата. По результатам воскресного голосования преподаватель физики Сергей КУЩЕНКО обошел двух ресурсных самовыдвиженцев - Виталия ГОРИЧЕВА и Максима МАСАРОВА. За «красного» кандидата отдали голоса 1156 избирателей округа, за ставшего вторым Горичева - 806 человек. Таким образом, округ, в котором ранее депутатом являлся нынешний руководитель городского отделения «Единой России» Александр ЩЕРБАКОВ, перешел под контроль коммунистов, а фракция КПРФ в гордуме теперь увеличится до 10 человек. Номинальный кандидат от «ЕР» Александр ШУРЫГИН, напомним, в середине августа добровольно снял свою кандидатуру. Отметим, что на финише избирательной кампании самовыдвиженец Виталий Горичев, считавшийся креатурой администрации Приморья, стал мишенью агрессивной информационной кампании. В распространяемых на Чуркине анонимных листовках, а также в социальных сетях, его обвиняли в лоббировании интересов угольного бизнеса и подкупе избирателей во время досрочного голосования. Впрочем, «досрочка» на этот раз по количеству проголосовавших (около 250 человек) оказалась заметно меньше, чем два года назад на «основных» выборах в Думу Владивостока. А подозрительная активность граждан, подвозивших не всегда трезвых избирателей на голосование в ТИК Первомайского района, была ограничена силами кандидатов от ЛДПР, КПРФ и представителей незарегистрированной «Партии Роста». Достаточно конкурентными получились и довыборы в Законодательное Собрание Приморского края по одномандатному округу №19. Здесь победила выдвинутая «Единой Россией» директор школы Марина СЕМИНА, однако ее результат оказался ниже 50%. Четверть голосов взял коммунист Анатолий ЕЛИШОВ, а уровень поддержки ставшего третьим кандидата от ЛДПР Константина ТУРИЩЕВА составил около 20%. Благодаря победе Семиной расклад сил в краевом парламенте останется неизменным, а фракция «Единая Россия» восполнит численную потерю, понесенную в результате досрочного прекращения полномочий Руслана МАНОКОНОВА. Кроме того, в Единый день голосования новые составы муниципальных дум выбирали в Уссурийском и Дальнереченском городских округах, а также в Октябрьском районе. Во всех трех муниципальных образованиях депутатский корпус формируется исключительно по одномандатным округам, при этом в Уссурийске переход от смешанной системы, где 50% депутатов избирались по партспискам, к мажоритарной, был осуществлен в 2019 году. Судя по итогам выборов, именно это решение позволит «Единой России» сохранить большинство в Думе УГО: представители партии первенствовали только в 9 округах из 26, но к ним наверняка присоединятся самовыдвиженцы, победившие в 7 округах. Также в новом составе депутатского корпуса Уссурийска будут представлены депутаты от КПРФ (6 мандатов), ЛДПР (3 мандата) и - впервые - «Российская партия пенсионеров за справедливость» (1 мандат). В большинстве округов явка на муниципальные выборы превысила 20%. Отметим, что из предыдущего созыва Думы УГО в новый сумели переизбраться лишь несколько человек, а спикер двух последних созывов Николай РУДЬ в своем округе уступил представителю КПРФ. Выборы в Дальнереченском городском округе и в Октябрьском районе, по предварительным данным, также завершились победой «Единой России». Кроме того, «ЕР» обеспечит себе контроль над муниципальным комитетом Славянского городского поселения, выборы которого также состоялись 8 сентября. По предварительным данным, к шестерым прошедшим в мунком кандидатам от «ЕР» присоединятся трое самовыдвиженцев. Артем СТРОГИН, фото Vl.Ru. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

