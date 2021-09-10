Марина Ким: беременным девушкам нужна поддержка

Марина Ким: беременным девушкам нужна поддержка
Марина Ким: беременным девушкам нужна поддержка
Сегодня, 17:12ПолитикаФото: скриншот видео
Известная телеведущая Марина Ким заявила о нескольких важных проблемах, которые волнуют всероссийское общество. По её словам в России и в Приморье нужно решить вопросы с бездомными животными и внести на рассмотрение законопроект одиноких беременных женщин.

По последнему вопросу она даже пообщалась с известной телезвездой Ольгой Бузовой.

Ранее Марина Ким приняла участие в приморском медиафоруме «Левый поворот» и рассказала, как она относится к государственным инициативам, которые необходимы современному российскому обществу.

По её словам, человечность людей определяется по их отношению к братьям нашим меньшим.

«Мы провели встречу с блогерами, с ребятами эко-активистами. Понимаете, мы видим в Инстаграме кошечек, собачек, но мы не думаем, какую ответственность берут на себя люди, когда берут себе домой животное. Ответственность колоссальная и не все в полной мере её осознают. И не все справляются с ней.

Ребята, с которыми мы общались, молодые, у них все взгляды обращены в будущее, где они хотят добиться многого. То, что касается Владивостока, нужны места для нормального выгула собак и отдельно выделенных площадок для животных. Все они – наша дружная семья. Ведь по тому, как человек обращается с животными можно судить насколько он человек», - заявила она во время форума во Владивостоке.

Еще один важный вопрос, которая Марина Ким озвучила, находясь в столице Дальнего Востока, поддержка молодых девушек, которые оказались одни во время своей беременности.

Телеведущая даже позвонила светской-львице Ольге Бузовой, которая также желает поддержать россиянок, оказавшихся в столь сложной жизненной ситуации.

«Ты написала мне о том, что эта история тебя сильно беспокоит. И многие девочки сейчас находятся в таком состоянии. Я с ними созваниваюсь. Я хочу этого малыша, этого ребенка. Но я не знаю, как я справлюсь с его обеспечением», - начала диалог Бузова.

«Надо понимать, что девушка, когда узнает эту прекрасную новость о беременности, только она может принять решение оставлять этого малыша или нет. Я думала, как глобально эту ситуацию переломить. И та политическая сила, которую я представляю, разработала потрясающий и шикарный законопроект, который помогает и знает, как помочь в такой ситуации», - рассказала Ким.

Напомним, Форум «Левый поворот» собрал около пятидесяти приморских журналистов, общественных деятелей и активных граждан, которые обсудили возможности решения главных дальневосточных проблем.

Сюжеты:
Приморский край
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Приморье
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