Павел Компан снял и трусы, и крестик: шоумен возмутился перфомансу про лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в ярославском ДК

Известный в Приморском крае и за его пределами эпатажный шоумен Павел Компан вновь взбудоражил общественность. На этот раз пользователей соцсети «Инстаграм» возмутил его пост о событиях двухмесячной давности в Ярославле, а именно выступлении военно-патриотического клуба «Десантник» в доме культуры.

На своей страничке Компан выложил свою фотографию и скриншот с видео с концерта — момент, когда солдаты берут за руки и ноги своего сослуживца, кладут ему на тело муляж бетонной плиты, на которой написано «Смерть *******» (лицам нетрадиционной ориентации — прим. ред) и разбивают её. «Господа, ну, а теперь давайте отбросим все субъективные оценки, своё личное отношение к разным людям и ответим, может ли такой *** происходить на базе государственного учреждения — центра патриотического воспитания? На празднике во дворце культуры?», — написал шоумен в своем посте. Публикация набрала около тысячи лайков и более 60 комментариев, в которых жители Приморья и других регионов страны поддерживали шоумена в том, что демонстрация подобного отношения к лицам нетрадиционной ориентации недопустима, особенно в муниципальном учреждении культуры. «Я поднимаю эту тему, потому что вокруг неё в последнее время перманентно творится несправедливость и радикальный ****. А так быть не должно», — прокомментировал свой пост Павел Компан. Однако нашлись и те, кто припомнил одиозному Компану его мероприятие в 2018 году. Тогда он организовывал в Приморской краевой филармонии премию «Люди Года» и в «храме культуры», где обычно звучит классическая музыка и исполняются оперные арии, был обнаженный мужчина с торшером на голове. Данный объект, так называемого перфоманса, вызвал восторг у гостей мероприятия. Также со сцены краевой филармонии транслировались выступления, в котором изображался половой акт. В 2021 году по всему Приморью снова прошла волна негодования мероприятием, организованным Компаном: вечеринка «яМЫлюди» (18+), в которой также устраивались перфомансы с имитациями поцелуев и тесных контактов между лицами мужского пола. Главной темой фотовыставки #ЯмыЛЮДИ (18+) стало домашнее насилие, издевательство над животными, гомофобия и буллинг. Но при чем были обнаженные люди, измазывающиеся бутафорской кровью и сырым мясом — никому известно не было. Получается, что у самого шоумена «лицо в пушку» и на его месте бы лучше не публиковать посты с подобными рассуждениями. Не исключено, что Компан просто решил «хайпануть» на теме ЛГБТ-сообщества, к которому он, по слухам, может неким образом относиться. Напомним, что в 2012 году Компан баллотировался в Думу города Владивостока от партии «Народная партия «За женщин России!», но мандат так и не получил. Кстати, по словам руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачева, в своем выступлении его подопечные не желали смерти лицам с нетрадиционной ориентации. Просто они «не любят дырявых». А на днях на Палачева был составлен протокол об административном нарушении за перформанс с пожеланием смерти гомосексуалам. Документ был составлен по статье о нарушении требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их развитию (часть 1 статьи 6.17 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней для должностных лиц — штраф 10 тысяч рублей.

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