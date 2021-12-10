На новогодние праздники поезда в Приморье станут ходить чаще

На новогодние праздники поезда в Приморье станут ходить чаще
На новогодние праздники поезда в Приморье станут ходить чаще
Сегодня, 17:30ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
К новогодним праздникам на ДВЖД увеличат частоту движения поездов. Приморцам будет проще отправиться в путешествие на длинных выходных.

«Пассажиры, планирующие отправиться из Владивостока в Хабаровск и обратно, могут приобрести билеты в фирменный поезд “Океан” № 5/6 сообщением Владивосток-Хабаровск, отправлением из Владивостока с 12 по 30 декабря шесть раз в неделю, кроме 18, 25 декабря и ежедневно с 1 по 9 января и с 11 по 31 января 2022 года по нечетным числам. В обратном направлении поездом №6 Хабаровск-Владивосток с 13 по 30 декабря шесть раз в неделю, кроме 18, 25 декабря и ежедневно с 1 по 10 января и с 12 по 31 января 2022 года по четным числам», – пояснили в ведомстве.

Для пассажиров, планирующих совершить поездку до Тихоокеанской, назначен прямой пассажирский поезд № 214/213 «Хабаровск-Тихоокеанская», отправлением из Хабаровска 28, 30 декабря, а также 2, 4, 6, 8 января 2022 года В обратном направлении, поезд отправится от Тихоокеанской 29 декабря 2021 года, а также 1, 3, 5, 7, 9 января 2022 года.

Билеты, как обычно, доступны в кассах дальнего следования, на сайте ОАО РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

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