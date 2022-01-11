С новым мэром!

С новым мэром!
С новым мэром!
Вчера, 12:20ПолитикаФото: Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Перед самым новым годом, 30 декабря, дума Большого Камня приняла отставку главы города Александра Андрюхина. Прошение он мотивировал «собственным желанием».

Исполнять обязанности решением народных избранников определён Рустям Абушаев. Ранее и. о. мэра возглавлял Надеждинский район Приморского края.

Голосованию по кандидатуре и. о. главы города предшествовал импровизированный блиц-опрос Рустяма Абушаева депутатами. В числе прочего они интересовались, намерен ли он переехать в Большой Камень или продолжит работу «вахтовым методом». Абушаев ответил, что уже подыскивает квартиру в городе и намерен взять ипотечный кредит на её приобретение.

— Одним из безусловных достоинств Рустяма Абушаева является наличие у него не просто опыта муниципальной службы, а успешный опыт работы в должности главы муниципалитета, — подчеркнул председатель думы Алексей Кузнецов.

Напомним, что Рустям Абушаев возглавлял Надеждинский муниципальный район с 2019 года, выведя за это время территорию на передовые позиции по темпам социально-экономического развития в Приморье.

Отвечая на вопрос о приоритетных задачах в новой должности, Рустям Абушаев рассказал, что в первую очередь видит задачу руководителя муниципалитета в улучшении качества жизни населения.

— Везде, прежде всего, люди, везде у них свои проблемы. Но задача власти одна и та же — добиваться благополучия для населения, — обозначил новый и. о. главы Большого Камня свою позицию.

Александр Андрюхин, комментируя свою отставку, отметил, что находился на муниципальной службе десять лет: груз ответственности, который лежит на главе муниципалитета, рано или поздно приходится передать.

— Если есть человек, который готов эту ответственность взять и нести, то это замечательно. В следующем году заканчиваются полномочия городской думы и главы города, и хотелось бы подготовить человека к тому, чтобы он осознанно вписался в коллектив муниципалитета и мог достойно проявить себя в будущем, в последующие пять лет, — обозначил Александр Андрюхин.

Сам Абушаев в день избрания написал в своём инстаграме, что вместе с губернатором Олегом Кожемяко объехал несколько объектов городского хозяйства в Большом Камне, которые требуют особого внимания.

— В их числе — котельная № 1, городские водоочистные сооружения, строящийся объект перепускной системы ливнёвой канализации. Судостроительный комплекс «Звезда» стремительно развивается, социально-экономическая инфраструктура города должна соответствовать темпу этого развития. На сегодняшний день нам приходится буквально в ручном режиме принимать экстренные решения и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Так быть не должно! Люди не должны страдать от отсутствия света и воды. Поэтому сейчас всё моё внимание направлено на решение проблем с ресурсоснабжающими организациями. Нам необходимо разработать комплекс мер по их усилению и модернизации, — отметил и. о. главы Большого Камня.

СПРАВКА:

Рустям Саитович Абушаев родился 13 января 1984 года в селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

В 2006 году окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт. В 2013 году окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Юриспруденция».

С 2006 года по 2015 год служил в Вооружённых Силах РФ в г. Уссурийске.

С ноября 2015 года — заместитель главы Надеждинского муниципального района Приморского края по вопросам градостроительства, кадрового и информационного обеспечения деятельности администрации Надеждинского муниципального района, социально-экономического развития Надеждинского муниципального района, исполнения административного законодательства.

В феврале 2019 года был избран главой Надеждинского муниципального района.

С декабря 2019 года состоит в партии «Единая Россия».

Сюжеты:
Приморье
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