Правительство Приморского края покидает политический долгожитель

Правительство Приморского края покидает политический долгожитель

Сегодня, 10:32
Политика
Photo: ИК "Золотой Рог"
Александр Костенко уходит с поста зампредседателя правительства
Александр Костенко уходит с поста зампредседателя правительства Приморского края.

Как уточнили в правительстве края, Александр Иванович покидает правительство края по состоянию здоровья. Дата его последнего рабочего дня уточняется, пишет ВостокМедиа.

Александр Костенко курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Александр Иванович — одна из самых уважаемых и опытнейших политических фигур в регионе. Он проработал на благо Приморья порядка 20 лет. За это время он успел поработать с несколькими главами — Сергеем Дарькиным, Владимиром Миклушевским, Андреем Тарасенко и Олегом Кожемяко.

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