Правительство Приморского края покидает политический долгожитель

Александр Костенко уходит с поста зампредседателя правительства Приморского края.

Как уточнили в правительстве края, Александр Иванович покидает правительство края по состоянию здоровья. Дата его последнего рабочего дня уточняется, пишет ВостокМедиа. Александр Костенко курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов. Александр Иванович — одна из самых уважаемых и опытнейших политических фигур в регионе. Он проработал на благо Приморья порядка 20 лет. За это время он успел поработать с несколькими главами — Сергеем Дарькиным, Владимиром Миклушевским, Андреем Тарасенко и Олегом Кожемяко.

