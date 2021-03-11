Губернатор Приморья опустился на 6-ю строчку медиарейтинга

Губернатор Приморья опустился на 6-ю строчку медиарейтинга

Сегодня, 11:04ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Информационное поле вокруг Олега Кожемяко немного рассеялось
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2021 года. МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

Лидерами медиарейтинга Дальневосточного федерального округа в феврале 2021 года стали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава Республики Саха Айсен Николаев.

Глава Приморья Олег Кожемяко, занимавший в январе пятую строчку в рейтинг-листе, обосновался в феврале на 6-й позиции.

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Михаилом Дегтяревым основные векторы развития Хабаровского края. Михаил Дегтярев обозначил три основных направления: стабилизацию паводковой обстановки, борьбу с промышленным загрязнением и воспроизводство рыбы. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал ситуацию с дефицитом бензина в Хабаровском крае — экстраординарной. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лично проверил, как обстоят дела с соблюдением экологических норм на терминале «ВаниноТрансУголь». Поводом для проверки стала жалоба на угольную пыль в социальных сетях. Михаил Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона в Хабаровском крае.

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что поставки бензина в Амурскую область с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода возобновятся 9 февраля. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию. Василий Орлов провел первое в этом году выездное совещание, где оценил строительство моста через реку Зея, о котором докладывал президенту РФ Владимиру Путину. Василий Орлов считает, что открывшийся в Благовещенском педуниверситете (БГПУ) центр по подготовке педагогов для обучения детей цифровым технологиям, решит проблему кадров в регионе и на Дальнем Востоке.

Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов. Первым среди губернаторов, который завел аккаунт в Clubhouse, стал глава Якутии Айсен Николаев. Глава Якутии Айсен Николаев выступил с лекцией «Якутск — город будущего» с трансляцией в соцсети Clubhousе. Банк «Открытие» профинансирует строительство круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» в Якутии. Как отметил глава Республики Саха Айсен Николаев, объект строится с учетом климатических и территориальных особенностей республики и предполагает применение инновационных решений.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Камчатского края Владимира Солодова (+4). Владимир Солодов заявил, что в 2021 году будет разработана проектная документация, которая позволит ликвидировать Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке.

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Приморье
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