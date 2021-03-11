Губернатор Приморья опустился на 6-ю строчку медиарейтинга

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что поставки бензина в Амурскую область с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода возобновятся 9 февраля. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что делегация Амурской области вынесла на обсуждение в Совете Федерации вопросы, касающиеся не только региона, но и других дальневосточных субъектов: механизмы поддержки инвестпроектов и газификацию. Василий Орлов провел первое в этом году выездное совещание, где оценил строительство моста через реку Зея, о котором докладывал президенту РФ Владимиру Путину. Василий Орлов считает, что открывшийся в Благовещенском педуниверситете (БГПУ) центр по подготовке педагогов для обучения детей цифровым технологиям, решит проблему кадров в регионе и на Дальнем Востоке.