Инновационный центр на о. Русском даст импульс всей России

Через месяц исполнится 60 лет полету Гагарина. Он показал, как важно быть первыми в космосе, в науке и в технологиях. Для того чтобы сконцентрировать усилия по разработке и выводу на рынок новых технологий, в 2020 году на острове Русском стартовал инновационный научно-технологический центр. Задача ИНТЦ — в течение пяти лет привлечь сотни молодых российских ученых в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, в том числе тех, кто по разным причинам сейчас работает за рубежом.