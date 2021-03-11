Инновационный центр на о. Русском даст импульс всей России

Инновационный центр на о. Русском даст импульс всей России

Сегодня, 16:18
Политика
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Дальний Восток — это витрина достижений и способностей России
10 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. Глава кабинета министров Михаил Мишустин и члены Правительства приняли участие в совещании в режиме видеоконференции.

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.

В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона.

Третий шаг, по мнению Алексея Чекункова, должен способствовать увеличению собственных доходов Дальнего Востока, для чего необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики.

Четвертый приоритет связан с технологическим развитием макрорегиона.

«У Дальнего Востока есть еще одна важная для будущего России роль: если в советское время это была в первую очередь граница, то сегодня для наших азиатских соседей Дальний Восток — это витрина достижений и способностей России.

Через месяц исполнится 60 лет полету Гагарина. Он показал, как важно быть первыми в космосе, в науке и в технологиях. Для того чтобы сконцентрировать усилия по разработке и выводу на рынок новых технологий, в 2020 году на острове Русском стартовал инновационный научно-технологический центр. Задача ИНТЦ — в течение пяти лет привлечь сотни молодых российских ученых в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, в том числе тех, кто по разным причинам сейчас работает за рубежом.

Почему они приедут? Первое — это интересные направления исследований, в которых у России уже есть серьезный задел. Второе — это возможность совместной работы с ведущими азиатскими научными долинами. Третье — работа в ИНТЦ ускорит их научную карьеру, и ИНТЦ должен дать российской науке такой импульс, какой советская наука в свое время получила от Новосибирского Академгородка. И пятое — постоянно повышать эффективность самой работы по развитию Дальнего Востока и Арктики», — считает Чекунков.

Глава Минвостокразвития также напомнил о недавней реформе институтов развития и сообщил о запуске новой системы развития регионов.

«Мы провели консолидацию институтов развития, объединив три организации в одну, внедрили проектный подход, установили конкретные измеримые цели. Укрепили „Востокгосплан“ и совместно с МГУ работаем над созданием современной системы анализа и планирования для повышения точности государственных решений, которую называем „Цифровой госплан XXI века“, в том числе для создания индивидуальных программ развития регионов с учетом особенностей каждого. В этом году система будет запущена», — подчеркнул министр.

Чекунков уверен: российским ученым, которых приглашают в ИНТЦ, необходимо предложить достойные условия работы.

Кроме того, по словам Алексея Чекункова, формирование фонда ИНТЦ будет вестись по аналогии с фондом «Сириус» с участием российских корпораций, которые также выступят партнерами по исследованиям и заказчиками для перспективных разработок. «Мы были бы признательны, если Вы дадите поручение компаниям с госучастием поддержать деятельность ИНТЦ», — обратился с просьбой к главе государства министр.

Сюжеты:
Приморье
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