Инновационный центр на о. Русском даст импульс всей России

В качестве основного вопроса рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона.
Третий шаг, по мнению Алексея Чекункова, должен способствовать увеличению собственных доходов Дальнего Востока, для чего необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики.
Четвертый приоритет связан с технологическим развитием макрорегиона.
«У Дальнего Востока есть еще одна важная для будущего России роль: если в советское время это была в первую очередь граница, то сегодня для наших азиатских соседей Дальний Восток — это витрина достижений и способностей России.
Через месяц исполнится 60 лет полету Гагарина. Он показал, как важно быть первыми в космосе, в науке и в технологиях. Для того чтобы сконцентрировать усилия по разработке и выводу на рынок новых технологий, в 2020 году на острове Русском стартовал инновационный научно-технологический центр. Задача ИНТЦ — в течение пяти лет привлечь сотни молодых российских ученых в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, в том числе тех, кто по разным причинам сейчас работает за рубежом.
Почему они приедут? Первое — это интересные направления исследований, в которых у России уже есть серьезный задел. Второе — это возможность совместной работы с ведущими азиатскими научными долинами. Третье — работа в ИНТЦ ускорит их научную карьеру, и ИНТЦ должен дать российской науке такой импульс, какой советская наука в свое время получила от Новосибирского Академгородка. И пятое — постоянно повышать эффективность самой работы по развитию Дальнего Востока и Арктики», — считает Чекунков.
Глава Минвостокразвития также напомнил о недавней реформе институтов развития и сообщил о запуске новой системы развития регионов.
«Мы провели консолидацию институтов развития, объединив три организации в одну, внедрили проектный подход, установили конкретные измеримые цели. Укрепили „Востокгосплан“ и совместно с МГУ работаем над созданием современной системы анализа и планирования для повышения точности государственных решений, которую называем „Цифровой госплан XXI века“, в том числе для создания индивидуальных программ развития регионов с учетом особенностей каждого. В этом году система будет запущена», — подчеркнул министр.
Чекунков уверен: российским ученым, которых приглашают в ИНТЦ, необходимо предложить достойные условия работы.
Кроме того, по словам Алексея Чекункова, формирование фонда ИНТЦ будет вестись по аналогии с фондом «Сириус» с участием российских корпораций, которые также выступят партнерами по исследованиям и заказчиками для перспективных разработок. «Мы были бы признательны, если Вы дадите поручение компаниям с госучастием поддержать деятельность ИНТЦ», — обратился с просьбой к главе государства министр.