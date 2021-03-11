Министр обещает Дальнему Востоку инфраструктурный прорыв

Главным вопросом, который рассматривался на совещании, рассматривался доклад Алексея Чекункова по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики.
В своем докладе глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики определил ряд приоритетов для успешного развития региона.
Третий шаг, по мнению Алексея Чекункова, должен способствовать увеличению собственных доходов Дальнего Востока, для чего необходимо обеспечить рост и диверсификацию экономики за счет уже зарекомендовавшего себя в регионе инструмента — концессии. Самый известный пример такого партнерства — строительство российско-китайского моста через Амур в Благовещенске.
По словам министра, внебюджетные инвестиции по механизму дальневосточной концессии помогут ускорить темпы создания инфраструктуры — как промышленной, так и социальной. Для этих целей создается инвестиционный акселератор.
— Цель — привлечь в него за ближайшие три года проекты объемом 500 миллиардов рублей, что будет означать настоящий инфраструктурный прорыв, — поделился планами Чекунков.
К слову, этот механизм будет обсуждаться на правительственной комиссии у Михаила Мишустина 15 марта.
«Чтобы стимулировать инвестиции в перерабатывающее производство, ввод в экономический оборот нового леса, земли и акваторий, будем продолжать бороться за особые региональные условия в отраслевом регулировании. Дальний Восток и Арктика — это особый экономический пояс, и чтобы в нем экономика работала не планово-убыточно, а выгодно и для государства, и для людей, необходимо точно настроенное регулирование», — пояснил министр.
С предложениями, которые сделал министр, Путин согласился, и попросил премьер-министра Мишустина их доработать с учетом предложений, которые прозвучали, и проконтролировать.