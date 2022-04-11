Во Владивосток может прилететь Александр Лукашенко

При этом есть точная информация о том, что 12 апреля, в День Космонавтики Александр Лукашенко вместе с главой РФ посетит в Приамурье космодром «Восточный».
Федеральные СМИ сообщают, что Путин и Лукашенко встретятся на космодроме, проверят как идет его строительство, а также глава РФ наградит космонавтов.
Отметим, что Приморский край и республика Беларусь тесно сотрудничают друг с другом и уже достигли определенных договоренностей. В частности налаживании культурных связей. Так, этим летом в Белоруссии выступят артисты из дальневосточного региона. А осенью 2021 года в Приморском крае пройдут «Дни Республики Беларусь».