Дмитрий Лёгкий: наша задача - помогать старикам

Для стариков подобные встречи — один из немногих шансов поговорить о наболевшем, встретиться с единомышленниками, вспомнить былое.
«А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты…Бери шинель — пошли домой», — так начинается одна из песен авторства Булата Окуджава, которую с удовольствием затянули участники встречи.
Знакомые стихи подхватил и Дмитрий Лёгкий. За пением песен встреча пролетела незаметно. В конце состоялось чаепитие, где пенсионеры не только вспомнили былое, но и рассказали о своих проблемах, решить которые взялся Дмитрий Лёгкий.
«Подобные мероприятия необходимы нашим старикам. Собраться вместе, пообщаться о былом, обсудить актуальные темы — именно этого очень часто не хватает пожилым. Поэтому я считаю своим долгом помогать Союзу пенсионеров в Приморье. В частности, удалось посодействовать в выделении помещения для проведения регулярных встреч», — сказал Дмитрий Лёгкий.
В конце Лёгкий получил благодарственное письмо от Союза пенсионеров. Активисты от души поблагодарили его за регулярную помощь в жизни организации.
«За активное участие и поддержку общественных мероприятий по повышению социальной активности представителей старшего поколения приморцев», — следует из текста благодарности.
Напомним, 9 мая Дмитрий Лёгкий поздравил с Днём Победы ветеранов Первомайского района. Участникам Великой Отечественной войны подарили продуктовые наборы, а детский ансамбль исполнил для них песни военных лет.