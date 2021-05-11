Допуск на рынок по новым правилам получили не все ломбарды Приморья

До 9 июля действующие ломбарды сохраняют возможность подать в Банк России документы для подтверждения своего статуса и снятия указанных ограничений. В противном случае они утратят статус ломбарда. До тех пор компании обязаны исполнять обязательства по ранее заключенным договорам, однако они не имеют права заключать новые сделки и увеличивать сроки исполнения обязательств по ранее заключенным договорам.