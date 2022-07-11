Сделать День рыбака во Владивостоке вкусным постарались губернатор края и глава города

Сделать День рыбака во Владивостоке вкусным постарались губернатор края и глава города

Сделать День рыбака во Владивостоке вкусным постарались губернатор края и глава города

Сегодня, 12:14
Политика
Фото: Максим Долбнин / пресс-служба администрации Владивостока
Константин Шестаков и Олег Кожемяко лично жарили рыбу. Жители и гости Владивостока угощались их едой с удовольствием

Отмечать праздник тружеников моря горожане любят с размахом и вкусно. И в этом им помогают рыбопромышленные предприятия. Вот и на этот раз одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в стране и даже в мире по добыче минтая, взялась угостить жителей и гостей краевого центра Приморья жареной рыбкой. Причём, чтобы приготовить рыбу, к сковороде встали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

Владивостокский градоначальник при этом особо подчеркнул народных характер Дня рыбака и его особую значимость для жизни горожан и экономики: крупные рыбопромышленные компании из Приморья обеспечивают страну продовольствием, а в краевом центре едва ли не каждая третья так или иначе связана с работой в море.

Кроме того, Константин Шестаков подчеркнул значимость рыбацкого труда для колорита города.

«Не только жители региона, но и гости давно знают: Владивосток – вкусный город», – отметил он.

Подтвердить это утверждение Константин Шестаков взялся лично в компании с Олегом Кожемяко. Губернатор и градоначальник, опоясавшись фартуками как заправские судовые коки, принялись за жарку рыбы. Под приглядом шеф-повара ресторана «Миллионка» они нажарили минтая в кляре, да ещё и с картофелем. Угощение от первых лиц края и города попробовать желали все!

Праздничное меню организаторы праздника также дополнили ароматной ухой, сообщает администрация Владивостока

Сюжеты:
Приморский край
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