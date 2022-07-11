Сделать День рыбака во Владивостоке вкусным постарались губернатор края и глава города

Отмечать праздник тружеников моря горожане любят с размахом и вкусно. И в этом им помогают рыбопромышленные предприятия. Вот и на этот раз одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в стране и даже в мире по добыче минтая, взялась угостить жителей и гостей краевого центра Приморья жареной рыбкой. Причём, чтобы приготовить рыбу, к сковороде встали губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.