Лишь малая часть нашей беседы с главой Артёмовского городского округа Вячеславом Квоном прошла в стенах администрации. Кабинетной работе он предпочитает выезды на объекты и встречи с жителями городского округа, а по воскресеньям сам садится за руль, чтобы проехать по городу и посмотреть на него глазами жителей.
Вячеслав Васильевич признаётся, что на совещаниях у него всегда много претензий к чиновникам — но это не его личное отношение, а конкретные замечания от горожан. Он принципиально избегает разносов «на камеру» и уважает своих подчиненных, но строго спрашивает за результаты их работы. О результатах, достигнутых своей командой, а также о задачах на будущее Вячеслав Квон рассказал в эксклюзивном интервью «Золотому Рогу».
Власть открылась для людей
— Более двух лет страна живет, если угодно, в чрезвычайном режиме — сначала пандемия, теперь западные санкции и распад традиционных торговых цепочек. Удалось ли Артёмовскому городскому округу преодолеть негативный эффект от этих событий?
— Очень хорошо, что в своё время Артём из города с моноотраслью, где доминировала угледобывающая промышленность, превратился в территорию с диверсифицированной экономикой. Это позволяло и позволяет нам более мягко преодолевать любые кризисные явления. Более того, даже в сложных условиях нам удаётся увеличивать объём городского бюджета — с 3,8 млрд рублей в 2019 году до 5 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году этот тренд продолжается. За этими цифрами — расходы на благоустройство, развитие дорожной сети, строительство социальных объектов.
Начало моих полномочий практически совпало с началом пандемии Covid-19, введением ограничительных мер: помню, как в 2020 году я принимал присягу главы города уже в маске. Мы были вынуждены на время сократить очное общение с жителями округа, однако удалось быстро выстроить взаимодействие через соцсети. А сейчас, благодаря отмене ограничений, возвращаемся и к полноформатным встречам с населением.
— Говорят, что вы лично просматриваете многие сообщения от жителей городского округа. Так ли это?
— В 2019 году в администрацию поступило около 25 тысяч обращений, а в 2020 году уже было более 50 тысяч! Мы открыли все возможные каналы обращений, вплоть до личных телефонов профильных специалистов. Раньше людям нужно было писать официальную бумагу, чтобы вопрос ушёл в работу, а сейчас достаточно отправить сообщение в чат в telegram-канале или в группу в мессенджере. За исключением, конечно, заявлений об оформлении земли и других случаев, где предусмотрен определённый регламент.
У себя в смартфоне я создал группы по разным направлениям жизни города, чтобы оперативно отрабатывать поступающие вопросы. На связи нахожусь круглые сутки — как, уверен, и все руководители муниципалитетов, и всё руководство края. Хорошо помню, например, как во время «ледяного дождя» в период с 4 до 7 часов утра мне пришли 400 сообщений от ЕДДС об отключении электроподстанций…
В 2022 году Артёмовский городской округ внедрил новый для муниципалитетов в Приморье подход к работе с обращениями граждан, так называемый принцип «открытой администрации». Приём людей без предварительной записи теперь ведётся прямо в холле здания мэрии. Внешне это похоже на МФЦ — только «передаточных звеньев» между горожанами и чиновниками, которые принимают решения, стало гораздо меньше. Как и отказов по формальному признаку: если нужно, специалист проконсультирует, как заполнить необходимое заявление. Люди избавлены от хождения по коридорам и кабинетам: чиновники сами приходят к ним и решают вопросы.
— К слову, об электричестве. В какой-то момент экономическое развитие Артёма «упёрлось» в ветхость сетей электроснабжения, от перебоев с энергией очень страдали и местные жители. Удалось ли заставить сетевые организации заниматься обновлением инфраструктуры?
— Действительно, долгое время складывалась ситуация, когда практически все сети на территории АГО перешли в руки частных собственников, и не всегда было понимание, что с этой инфраструктуры надо не только получать прибыль, но и вкладываться в её обновление. Однако сегодня с главами сетевых и подрядных организаций у нас выстроены хорошие, рабочие отношения. Нам повезло, что все руководители адекватно понимают стоящие перед ними задачи.
Совместно с каждой компанией мы разработали инвестиционные программы по обновлению электросетевого хозяйства. И сегодня эти программы воплощаются — думаю, что к концу 2022 года мы заметно улучшим ситуацию с электроснабжением городского округа. Причём речь идёт о комплексной модернизации — то есть не просто меняются провода и опоры, но и оборудование подстанций.
Край и город: вместе — значит эффективнее
— Этим летом погода благоприятствует ремонту дорог. Где сейчас основные точки приложения сил дорожников в Артёмовском ГО?
— Наиболее масштабные работы сейчас ведутся на 15-километровом участке дороги от развязки в Кневичах до посёлка Заводской — здесь проходит весь транзитный грузовой транспорт, а также междугородние автобусы. Многие люди по этой дороге ездят на работу в Артём. Трасса краевая, но у нас подход такой: всё, что находится на нашей территории, нужно приводить в порядок. На сегодня 4 километра дороги уже в асфальте. Постоянно контактируем с краевым минтрансом и с подрядчиком, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Неоднократно на объекте бывал губернатор Олег Кожемяко, ремонт этой дороги находится на его личном контроле.
Ещё около 5 км дорог в 2022 году ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В течение лета проведём ремонт дорог к бухте Тавайза и к селу Олений, а также завершим крупный объект в центре Артёма — мост через реку Озёрные ключи на улице Кирова. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить горожан за то, что они с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с дорожным ремонтом.
— Будет ли решён вопрос с аварийным путепроводом в районе АртёмГРЭС?
— Там были некоторые сложности документально-технического плана, но они уже преодолены, подрядчик заходит на объект. На первом этапе будет оборудован временный объездной мост, что позволит пустить полноценное пассажирское сообщение с микрорайоном АртёмГРЭС и Суражевкой. Сроки немного сдвинулись. Но далее подрядчик приступит к возведению нового путепровода.
— Хорошим примером сотрудничества краевой и городской власти стало открытие в 2021 году новой взрослой поликлиники в Артёме. Какие ещё социально значимые объекты городской округ получит в ближайшее время?
— Хочу заметить, что всё, что мы делаем в городе, конечно, делаем совместно с краевым правительством, участвуя в государственных и краевых программах. Как я уже сказал, около 20 км дорог отремонтируем или оденем в асфальт. Преобразим 30 придомовых территорий и несколько общественных пространств. Реализуем вторую очередь Детского парка, завершим реконструкцию малого футбольного поля на стадионе «Угольщик». Всё это будет сделано уже в 2022 году.
В ближайшие годы планируем расширение краевой дороги, которая проходит через Угловое. Есть соответствующее поручение губернатора, край готов помогать финансово. Наша задача — сформировать единый земельный участок, который бы позволил провести расширение этой трассы — в своё время много земли вдоль этой дороги отдано в частную собственность под различные объекты. Тем не менее, я надеюсь, что до конца 2022 года сформируем участок и определимся с источниками финансирования работ. Ещё одна задача на ближайшие годы — «одеть» в асфальт дорогу от микрорайона Глобус к Синей сопке. Проект стоимостью 500 млн рублей уже прошёл госэкспертизу, сейчас ищем источники финансирования.
— Не сдвигаются ли сроки сдачи важных для города объектов из-за неопределённой экономической ситуации?
— Мы ещё в конце прошлого года столкнулись с ростом стоимости металла, поэтому, например, итоговая стоимость строительства детского сада и моста увеличилась по сравнению с первоначальной. И сейчас непростая ситуация в экономике приводит к тому, что некоторые материалы дорожают в процессе стройки, однако существуют понятные механизмы корректировки проекта. Да, по каким-то объектам могут немного меняться сроки, но ни один строящийся объект в городском округе сегодня не заморожен.
— Планируется ли обновление парка автобусов, которые перевозят пассажиров внутри Артёмовского ГО? Удаётся ли сдерживать стоимость проезда для граждан?
— Хотя отрасль пострадала из-за пандемии и санкций, ещё в 2020 году нам удалось договориться с перевозчиками о поэтапном обновлении автобусного парка в рамках инвестиционных программ. Выполнение этих программ мы постоянно контролируем, на сегодня приобретено уже 33 новых автобуса. Разработаны механизмы поддержки, субсидирования социально значимых маршрутов, которые коммерчески невыгодны перевозчикам. В будущем планируем выполнить реконструкцию центральной остановки — её сегодняшний вид не удовлетворяет ни меня, ни жителей городского округа.
— Благодаря краевым и федеральным программам в Артёме появились новые скверы, парки и спортплощадки. Но горожане всё же ностальгируют по «Запретке» и «Второй плотине», дарившим возможность пляжного отдыха почти в центре города. Планируется ли восстанавливать эти зоны отдыха, какие суммы для этого необходимы?
— В своё время мы не стали придумывать новые зоны рекреации, а начали приводить в порядок уже существующие, к которым люди привыкли. Например, ещё в 2020 году полностью обновили парк на 17 километре. Получили как положительные, так и отрицательные отзывы, и это нормально. И следующую парковую зону — Детский парк — обустраивали уже с минимальным сносом зелёных насаждений, буквально каждое дерево обсуждали с общественностью. Можно сказать, что дизайн-проект и концепция Детского парка в Артёме — это творчество жителей Артёма. Мне кажется, что благодаря этому парк получился весьма интересным и удобным.
В 2021 году обустроили променад в районе Взрослого парка, а в 2023 году благоустроим часть набережной возле Детского парка. Мы планируем, что в будущем эти и другие общественные пространства станут частью единой рекреационной зоны вдоль реки Озёрные Ключи — от улицы Кирова до Второй плотины. Планируем реализовать проект до 2030 года, стоимость, по примерным оценкам, составит около 4 млрд рублей. Да, сумма очень серьёзная, сопоставимая с годовым бюджетом городского округа. Но, если мы не будем ставить перед собой амбициозные цели, то ничего не достигнем. Если нет возможности сделать крупный проект сразу, значит, разбиваем его на этапы и делаем собственными силами. Но точно не будем стоять на месте!
Инициатива поощряема
— Какие отрасли экономики в ближайшие годы будут определяющими для развития Артёмовского ГО?
— В средне- и долгосрочной перспективе определяющую роль в экономике АГО будут играть такие отрасли, как обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, строительство, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
— Что делается на муниципальном уровне для поддержки предпринимательства?
— Мы понимаем, что сегодня люди, которые занимаются малым и средним предпринимательством, выполняют важную социальную функцию. Они не только обеспечивают потребность жителей в товарах или услугах, но и дают работу другим людям. Конечно, бизнесу сегодня непросто, но предприниматели хорошо адаптируются к новым условиям. А наша задача –максимально поддержать предпринимателей, усиливая меры поддержки в той части, которая от нас зависит.
В апреле 2022 года в Артёмовского городском округе введён мораторий на взимание платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальной земле или зданиях, а также на демонтаж таких конструкций. В мае введён мораторий на снос и демонтаж нестационарных торговых объектов. Кроме того, подготовлен проект решения, которое предусматривает отсрочку внесения арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, если у арендаторов из числа субъектов МСП или социально ориентированных НКО возникнет такая необходимость.
— Чувствует ли бюджет АГО эффект от деятельности игорной зоны «Приморье»? Будет ли развиваться этот курорт дальше?
— В 2020–2021 годах поступления в бюджет АГО от деятельности ИРЗ «Приморье» только по НДФЛ составляли 26-27 млн рублей ежегодно. На сегодня игорная зона является лидером по объёму заявленных инвестиций среди всех предприятий городского округа. Речь идёт о 82 млрд рублей инвестиций и создании 14 тысяч новых рабочих мест до 2030 года. Игорный бизнес не очень хорошо себя чувствовал в условиях ограничений, но сейчас пандемия понемногу отступает, и мы ждём, что наши зарубежные друзья будут постепенно возвращаться.
Очень важно, что «Приморье» планирует развиваться не только и не столько как казино, но и как современный объект рекреации с гостиницами, пляжами, аквапарком, спортивными сооружениями. Например, у одного из инвесторов есть большой проект гольф-курорта международного уровня.
— В сентябре состоится очередной Восточный экономический форум. Какие проекты на нём представит администрация Артёмовского ГО? Планируются ли на территории АГО новые крупные проекты с участием зарубежного капитала?
— На ВЭФ-2022 в рамках разрабатываемого мастер-плана будут представлены проекты по развитию зоны рекреации «Озёрные ключи», о которой я уже сказал, и по созданию горнолыжной базы на Синей сопке. Если говорить о проектах с участием иностранных инвесторов, которые уже находятся в практической плоскости, то это производство и дистрибуция грузовиков, строительство гольф-курорта международного класса, создание предприятия по комплектации и обслуживанию грузового автотранспорта.
Все наши планы развития будут полностью отражены в мастер-плане развития Артёма, разработка которого сейчас ведётся.
— Раз упомянули про мастер-план, расскажите, а как в настоящее время по поручению президента России разрабатывается мастер-план развития Владивостока и Артёма как единой агломерации. На каком этапе находится эта работа?
— Подготовка идёт активно. Её осуществляет КБ «Стрелка», а мы, со своей стороны, прикладываем все усилия для того, чтобы итоговый документ максимально отражал потребности жителей города. Разработке стратегии развития была посвящена стратегическая сессия с участием активных граждан, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, руководителей предприятий. Итоговый документ будет представлен президенту России Владимиру Путину в ходе ВЭФ в сентябре.
Город, в котором хочется жить
— Пожалуй, один из главных показателей успешного развития территории — это её привлекательность для молодёжи. Готовы ли сегодня молодые жители Артёма оставаться жить и работать в городе?
— Я приведу характерный пример. Около месяца назад проходила ярмарка вакансий в Школе медицины ДВФУ, и впервые Артём пользовался очень большим спросом у выпускников — уже в этом году к нам придёт большое количество молодых врачей. Причём это не только те, кто родился и вырос в Артёме и хочет вернуться сюда после вуза, но и выпускники из других муниципалитетов. Надеемся, что это поможет преодолеть дефицит специалистов в медицине.
Что сегодня важно для молодёжи? В первую очередь, это условия работы и заработная плата, а также условия, в которых люди будут отдыхать. Сегодня Артёмовский городской округ по средней заработной плате (более 56 тысяч рублей в месяц) находится на второй позиции в Приморье. Вторые мы и по вводу жилья. А что касается комфортной среды, то мы обустраиваем общественные территории с современным подходом, наполняем их мероприятиями.
— Артёмовский городской округ долгое время был одной из «горячих точек» в плане обманутых дольщиков. Как ситуация обстоит сейчас и когда проблема долгостроев будет решена в Артёме полностью?
— В городе было восемь проблемных домов, из которых на сегодня достроены и сданы шесть. Один дом планируем завершить до конца этого года, и ещё один — в 2023 году. Надеюсь, что больше обманутых дольщиков у нас никогда не будет, тем более что механизмы финансирования жилищного строительства сегодня изменились и гораздо лучше, чем несколько лет назад, защищают граждан. Если говорить о жилищном строительстве в целом, то в 2021 году в АГО введено 82 тысячи кв. м жилья, а к 2030 году мы планируем удвоить этот показатель.
Добавлю, что в прошлом году удалось сдвинуть с мёртвой точки вопросы обеспечения инфраструктурой участков для многодетных семей, а также предусмотреть механизм компенсации расходов тем, кто решает эти вопросы самостоятельно.
— Есть ли шанс в рамках агломерации «перетянуть» к себе на территорию тех, кто живёт во Владивостоке?
— Считаю, что ключевое преимущество Артёма — в том, что он расположен по соседству со столицей края, но при этом не перегружен транспортом и высотными зданиями. У нас уже есть много примеров, когда люди улучшили свои жилищные условия, переехав из Владивостока в Артём. Сегодня транспортная инфраструктура позволяет жить и воспитывать детей в Артёме, а работать в столице ДФО. В Артёме есть хорошие предпосылки для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства — сегодня все больше людей стремятся жить в собственном доме, на своей земле. И наша задача — создать все условия для того, чтобы эта жизнь была комфортной!