— В городе было восемь проблемных домов, из которых на сегодня достроены и сданы шесть. Один дом планируем завершить до конца этого года, и ещё один — в 2023 году. Надеюсь, что больше обманутых дольщиков у нас никогда не будет, тем более что механизмы финансирования жилищного строительства сегодня изменились и гораздо лучше, чем несколько лет назад, защищают граждан. Если говорить о жилищном строительстве в целом, то в 2021 году в АГО введено 82 тысячи кв. м жилья, а к 2030 году мы планируем удвоить этот показатель.