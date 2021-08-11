Дмитрий Новиков: решение о судьбе аллеи на Сахалинской должны принять жители

Дмитрий Новиков: решение о судьбе аллеи на Сахалинской должны принять жители
Дмитрий Новиков: решение о судьбе аллеи на Сахалинской должны принять жители
Сегодня, 17:08Политика
В Первомайском районе Владивостока продолжают обсуждать вопрос обустройства аллеи на Сахалинской. Одни выступают за строительство храма, другие — за обустройство сквера с видовой. Найти решение, которое устроит всех, попытался депутат Дмитрий Новиков.

На этот раз он провёл встречу с руководителем Дирекции общественных пространств Салаватом Галиевым, чтобы вместе решить, как можно обустроить территорию.

Осмотрев аллею и прилегающую территорию, Новиков и Галиев пришли к выводу, что на участке можно будет разместить и храм, и сквер. Дмитрий Новиков обратил внимание, что будущий храм будет достаточно компактным и не займёт много места.

«Одной из причин конфликта стал информационный стенд, на котором изображён большой храм, похожий на тот, что находится в Покровском парке. Но как нам сообщили представители проекта, размеры будущего сооружения составят примерно 15 на 20 метров», — подчеркнул депутат.

По словам Салавата Галиева, будет подготовлен общий проект благоустройства, который учтёт интересы всех местных жителей. Также он намерен максимально уменьшить уровень возможного шума от храма — многих местных жителей это сильно беспокоит.

«Здесь можно обустроить видовую, установить лавочки, урны, высадить деревья. Вместе с храмом территория будет смотреться гармонично, объекты не будут друг другу мешать», — сказал Галиев.

Новиков подчеркнул, что если проект будет реализован в таком виде, то он станет настоящим украшением всей бухты Тихая.

«Одно должно быть учтено безукоснительно — окончательное решение о судьбе территории должно быть принято с учётом позиции местных жителей. Это и моё мнение, и мнение главы Владивостока Константина Шестакова», — подчеркнул Дмитрий Новиков.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в району бухты Тихая планируют возвести храм. Некоторые горожане возмутились инициативе. Депутат Дмитрий Новиков вмешался в ситуацию, чтобы вместе с жителями проработать конструктивное решение, которое устроит всех. Так, по его инициативе уже состоялась встреча общественника Александра Юртаева, выступающего за храм, с Виталием Гречанюком, сторонником сквера. В итоге стороны пришли к выводу, что оба проекта следует совместить и обустроить на территории сквер вместе с храмом.

Сюжеты:
Приморский край
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