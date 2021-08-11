Коммунисты решили раскачать лодку? Жителей Сахалинской призывают выступать против строительства храма

На днях жители бухты Тихой обнаружили подозрительные листовки у себя в подъездах. Неизвестные призывают выступать против строительства храма на месте аллеи, где установлен обелиск морякам Сибирской флотилии.

По мнению политологов, таким образом приморские коммунисты пытаются «хайпануть» на заведомо спорной теме. Несколько недель назад стало известно о планах построить храм в районе улицы Сахалинской. Многие местные жители встретили инициативу с опаской, многие и вовсе выступили за обустройство в том месте сквера с видовой. «Ещё на старте к вопросу подключилась общественность, в том числе краевой депутат Д. Новиков, который снизил градус напряжения и начал решать вопрос совместно с жителями и экспертами. В итоге были обозначены мнения, согласно которым на Сахалинской может появиться и храм, и сквер. На месте уже были и представители мэрии, которые заверили, что сначала будет представлен проект на общественное обсуждение, а после будет приниматься решение. Однако спустя неделю на территории появились коммунисты и начали раскачивать лодку. Собственно, объявления, которые они расклеивают, в очередной раз показывают какие задачи они тем самым хотят решить», — отмечает Telegram-канал «Эксперты Приморского края». Расклеенные в подъездах листовки привлекли внимание местных жителей. Однако, похоже, не в том ключе, в каком ожидали авторы «объявлений». Так, среди местных жителей нашлось немало сторонников православного храма, так что выпады неизвестных их только разозлили. Уже сегодня, 10 августа, депутат Дмитрий Новиков планирует провести встречу на Сахалинской, где вместе с представителями администрации Владивостока, сотрудниками Епархии, активистами и общественниками обсудит ситуацию, чтобы выработать решение, которое устроит всех. Народный избранник не раз повторял, что окончательное решение о судьбе проекта будут принимать люди.

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