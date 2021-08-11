Проектная работа

До старта активной фазы кампании — периода агитации — остается чуть меньше двух недель.
Уже сейчас можно говорить, что многие участники предвыборной гонки подошли к финишной прямой с неплохим заделом, загодя начав реализацию социальных проектов в своих округах, либо — что в первую очередь касается действующих депутатов — продолжив и усилив свою текущую активность.
«Золотой Рог» собрал наиболее заметные на сегодняшний день проекты, с которыми потенциальные кандидаты в ЗС ПК заходят на выборы.
Досуговый центр и бассейн в Первомайке
Дмитрий Лёгкий продвигает в Первомайском районе, часть которого входит в избирательный округ № 1, сразу несколько инициатив. Ключевая из них — создание досугового центра с бассейном. Жители Первомайки смогут заниматься в творческих кружках, проводить заседания клубов по интересам. Важно, что в центре будут предусмотрены активности для горожан всех возрастов: и для молодёжи, и для людей старшего возраста.
Благодаря центру в Первомайском районе наконец-то появится общественный бассейн. Пока что такого объекта в «Первомайке» нет, и местные жители вынуждены добираться в другие районы Владивостока, чтобы поплавать или позаниматься с детьми «на воде».
«У нас на округе нет единого центра, где люди разного возраста могли бы проводить время. Куда можно было бы сходить всей семьёй, чему-то научиться, интересно провести время. Именно поэтому я и моя команда подготовили обращение к губернатору по поводу создания культурно-досугового центра с бассейном. Я считаю неправильным, когда жители района вынуждены ездить через весь город, чтобы провести время с пользой. Так быть не должно!» — говорит Дмитрий Лёгкий.
Строить «Новый город»
Идёт активная работа с избирателями и в той части Первомайского района, которая входит в избирательный округ № 2. В июле депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков запустил на этой территории проект «Новый город». Цель его проста — дать старт комплексному развитию Первомайского района Владивостока с учётом мнения горожан.
На улицах Первомайского района — возле крупных торговых центров, общественных пространств — уже можно встретить молодых людей в фирменных футболках с символикой «Нового города». Каждый житель Первомайки может поделиться с ними своим видением развития территории.
Молодёжь просит построить скейтпарк, где можно будет заниматься спортом и проводить время. Люди постарше «голосуют» за благоустройство близлежащего пляжа, за новые детские площадки и ремонт дорог.
«Последние годы мы с командой в ручном режиме решали проблемы Первомайского района: боролись с произволом управляющих компаний, заставляли ресурсоснабжающие организации нормально подавать тепло, убеждали чиновников администрации города профинансировать строительство дорог. Но мне кажется, нам надо смотреть в будущее, нам с вами надо разработать концепцию развития Первомайского района и Владивостока. Новый город — каким он будет? Это решать нам, всем вместе. Мы создадим общественный совет из числа активных жителей района, которые и примут решение: каким станет „Новый город“. Мы соберём все ваши предложения, подытожим, подготовим программу и в течение ближайших пяти лет реализуем её. Первомайка станет самым комфортным районом Владивостока», — сказал Дмитрий Новиков.
Краевой парламентарий напомнил, что ему и его команде долгие годы приходилось заниматься «латанием дыр». Проект «Новый город» позволит заняться системным развитием территории.
«Я проехал по округу, поговорил с людьми, узнал, какими они хотят видеть автобусные остановки. Мнения достаточно разные. Кому-то нужны информационные стенды, чтобы люди не клеили объявления на стенах самих павильонов. Старшему поколению необходимы лавочки. Но все сошлись в едином мнении: на автобусных остановках бухты Тихой нужны „умные павильоны“», — сказал Дмитрий Новиков.
Также в рамках проекта планируется реконструкция очистных сооружений для стоков Первомайского и Ленинского районов.
Дорожная карта решения проблем жителей
Округ № 7 полностью охватывает Хасанский муниципальный район Приморья, а также часть Фрунзенского и Первореченского районов Владивостока. Здесь раньше всех в активную работу включился портовик Павел Островский, еще с весны начавший рабочие поездки по Хасанскому району и встречи с жителями центра Владивостока.
Обратная связь от населения этих территорий легла в основу проекта, которому команда Островского дала название «Дорожная карта решения проблем жителей».
Павел Островский отмечает, что для него во главе угла — право каждого жителя Приморья на благоприятную среду. В это понятие он вкладывает и комфортную городскую среду, и современную инфраструктуру — дорожную, инженерную, социальную, и, в конце концов, просто чистоту и порядок. По мнению активиста, качество жизни людей зависит не только от уровня их доходов, но и от тех условий, в которых они находятся ежедневно.
«К сожалению, даже самый центр города, его лицо — Фрунзенский район, остаётся территорией, о которой никто не заботится по-настоящему. И если в краевом центре всё далеко не гладко, то что говорить о городских и сельских поселениях Хасанского района. Запросов у жителей к местной, муниципальной и региональной властям здесь накопилась масса», — говорит Павел Островский.
В формирование «Дорожной карты» команда Островского активно вовлекает жителей Хасанского района и центра Владивостока. Сбор обращений граждан продолжается.
В Хасанском районе людей в первую очередь волнуют вопросы строительства и ремонта дорог, обеспечения питьевой водой, вывоза мусора, состояния объектов социальной инфраструктуры. Жители целого ряда населённых пунктов регулярно страдают от подтоплений из-за разлива речек и ручьёв. Люди, живущие рядом с национальным парком «Земля Леопарда», говорят о необходимости смягчения запретов и ограничений на поход в лес для местного населения, оказавшегося в ситуации, когда особо охраняемая природная территория начинается прямо за огородами.
Для центра Владивостока наиболее актуальны вопросы создания комфортной городской среды, благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, качество работы управляющих компаний и ряд других.
«Те вопросы, которые мы можем решить в оперативном режиме, решаем сразу. Более сложные задачи становятся пунктами „Дорожной карты“. Это самые разные проблемы — от частных, локальных, до общих — волнующих практически каждого приморца, вне зависимости от места проживания. При этом я реалист, и понимаю, что мы не сможем сделать всё и сразу, но определить самые острые вопросы, запустить процессы их решения, обратить на них внимание властей мы обязаны», — отмечает Павел Островский.
Кандидат добавил, что решать проблемы необходимо системно, поэтапно — сгруппировав их по направлениям и расставив приоритеты. Поэтому в рамках проекта «Дорожная карта решения проблем жителей» по каждому населённому пункту команда Островского, руководствуясь мнением граждан, определяет задачи первой, второй и третьей очереди, а также ресурсы для их выполнения, после чего предпринимает конкретные действия по их решению.
С «Открытыми сердцами»
Проект «Открытые сердца» появился в Приморье весной 2021 года. Его инициировал депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер. Для своей работы политик выбрал части Артёмовского городского округа и Советского района Владивостока — это территории, входящие в состав одномандатного избирательного округа № 11.
«Открытые сердца» появились как ответ на сложившуюся в обществе в начале 2021 года ситуацию после пандемии коронавируса. Главная цель проекта — помочь тем, кому сейчас особенно необходима поддержка.
«Мы постараемся охватить как можно большее количество приморцев, и я надеюсь, что наш вклад поможет улучшить жизнь людей в это непростое время», — отметил Игорь Шауфлер.
Адресаты помощи — социально-незащищенные слои населения, которым после пандемии стало особенно сложно: инвалиды, пенсионеры, одинокие мамы. Как отметил Игорь Шауфлер, помощь и поддержка вообще важны для россиян. Неравнодушие — это практически основа государства.
«Сколько общаюсь с людьми, вижу, что помощь и поддержка — это национальная черта. И протянутая рука, открытое сердце — это то, что понятно каждому жителю нашей страны. Наш проект — именно об этом», — отметил Игорь Шауфлер.
И почти с самого начала стало понятно, что «Открытые сердца» чрезвычайно востребованы. Причем не только у жителей Артемовского городского округа, на кого в первую очередь был ориентирован проект, но и у всех приморцев. И уже в мае «Открытые сердца» получили статус общественного движения. В состав учредителей вошли лидеры общественного мнения Артемовского городского округа.
«Решение создать общественное движение на базе проекта „Открытые сердца“ я принял, увидев, насколько востребовано у жителей края наше начинание. Я уверен, что совместно нам удастся помочь жителям города и края преодолеть последствия пандемии. Мы окажем адресную помощь каждому обратившемуся», — отметил Игорь Шауфлер.
С момента старта проекта депутат краевого парламента вместе со своей командой побывал на десятках адресов. Помощь оказывается разная: от продуктовых и канцелярских наборов до консультации юриста и психолога.
В приемной движения «Общественные сердца» специально для консультативной работы выделено отдельное помещение. Сразу был выстроен график приема людей: в какой день можно пообщаться с юристом, в какой — с психологом.
— За консультациями приходят либо родители с детьми, либо требуется индивидуальная помощь. Работа идет полтора часа, — говорит психолог центра Александра Босова. — При необходимости можно прийти и еще раз.
С момента появления проекта волонтеры оказали помощь более чем сотне жителей края.
Важный маршрут
Транспортная доступность — один из ключевых вопросов, который жители Дальнереченского городского округа и Пожарского муниципального районов (округ № 23) регулярно поднимали на встречах с сенатором Людмилой Талабаевой.
Сейчас добраться до этих муниципалитетов довольно сложно: либо на скором электропоезде, который следует до Ружино, а дальше уже на автобусах или попутках, либо успевать на поезд, который приходит поздно вечером и стоит буквально несколько минут. Люди неоднократно говорили о том, что такая система сообщения создает проблемы: добраться до других населенных пунктов из того же Лучегорска — сложно и дорого.
Людмила Талабаева сразу включилась в решение проблемы: еще в марте она направила письмо в управление Дальневосточной железной дороги. Тогда сенатор и предложила продлить маршрут скорого поезда «Владивосток-Ружино» до Лучегорска.
«Конечно, есть территории в Приморье, куда не проложена железная дорога, и там приходится использовать альтернативный транспорт. Но когда есть возможность решить вопрос максимально удобным для всех образом, для чего создавать социальную напряженность на ровном месте? Транспортное сообщение в регионе должно быть максимально комфортным для каждого», — отметила Людмила Талабаева.
Обращение сенатора рассмотрели. Руководство Дальневосточной железной дороги признало возможным продление маршрута.
«Пришел ответ на наше обращение, и он положительный. Это самое главное — есть принципиальное согласие. Но сейчас у нас наступает второй этап работы: необходимо найти оптимальные варианты для всех сторон и выработать такую схему, которая была бы удобна людям, транспортной компании и бюджету региона», — подчеркивает Людмила Талабаева.
Параллельно с работой сенатора в Дальнереченске и Лучегорске проходил сбор подписей о продлении маршрута электрички. Всего за такое решения высказались более четырех тысяч жителей этих населенных пунктов.
Если говорить о востребованности нового маршрута, то удалось подсчитать пассажиропоток между Лучегорском и Ружино. Оказалось, что он довольно значителен. В сторону Владивостока каждые сутки на этом участке едет 252 человека. В год получается 92 тысячи. В обратном направлении поток людей чуть меньше, но все равно — значителен. В одну сторону едет 190 человек в сутки, это около 70 тысяч в год. Как отметили в ДВФЖ, это достаточный показатель для продления маршрута.
Как говорят жители Дальнереченска и Лучегорска, проблема транспортной доступности для них стоит довольно остро. Особенно актуален этот вопрос для студентов. Немаловажен он и для пенсионеров, которым приходится ездить в краевой центр на лечение.
Сейчас подсчеты ведет уже «Экспресс Приморья» — компания, которая как раз занимается пассажирскими перевозками в крае. Дело в том, что финансирование продления маршрута будет вестись из бюджета края. Пока идет проработка разных вариантов, которые позволят выработать оптимальную схему для всех. Как отметила Людмила Талабаева, вопрос она держит на личном контроле и активно участвует в обсуждении. По словам сенатора, важно сделать так, чтобы транспортное сообщение было удобным для каждого приморца.
Эксперты: Люди ждут результатов уже сейчас, а не после выборов
По мнению экспертов, строить свою избирательную кампанию на конкретных проектах, дающих результаты уже сейчас, а не после выборов, — наиболее эффективная стратегия в современных политических реалиях.
«Стоит отметить, что не все кандидаты в нынешнем избирательном цикле подходят к своей избирательной кампании со всей ответственностью, надеясь на некий административный ресурс. Между тем в современных условиях получить поддержку электората можно лишь благодаря системной работе на округе. При этом данная работа должна строиться на основе неких якорных проектов. Использование подобной технологии со стороны ряда кандидатов уже сейчас обеспечивает им доминирующее положение на территории. Это связано с тем, что люди прекрасно видят, что кандидаты используют не рядовую популистскую риторику, а повестку конкретных дел. У всех эти дела разные, но, тем не менее, кандидаты показывают, что результаты будут уже сейчас, а не после выборов. Более того, при реализации подобных проектов никто не заставляет людей голосовать за того или иного человека, они сами делают выбор. Эта тактика в современной политической ситуации наиболее верная. Люди уже не верят обещаниям, они ждут результата здесь и сейчас», — говорит политолог Павел Наливайко.
По мнению эксперта, подобный подход кандидатов к выстраиванию своих избирательных кампаний — это как раз удовлетворение запроса избирателей на реальные дела.
Согласен с коллегой и политолог Андрей Кудисов, который подчёркивает, что будущее время в избирательных кампаниях уже давно не актуально.
«Вспоминая известную пословицу, скажу, что избиратели сегодня выбирают синицу в руках, а не журавля в небе. Для них в первую очередь значимо то, что кандидат делает сейчас, а не то, что он намерен делать в будущем. При этом людям важен не процесс, а результат. Тот, кто даёт избирателям этот результат, сам в итоге получает результат в виде голосов. Поэтому сейчас важно не обещать, а делать. Кандидаты, строящие свои кампании по такому принципу, имеют гораздо большие шансы на успех, нежели те, кто ограничивается программными заявлениями», — отмечает Андрей Кудисов.
Возможно, к тем проектам, которые вошли в обзор, в ближайшем будущем добавятся и другие яркие инициативы. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации и рассказывать нашим читателям об активностях тех или иных кандидатов.