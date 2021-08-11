Живая история

7 августа завершилась пятая смена, но в конце августа будет и шестая — об этом «Золотому Рогу» рассказали организаторы слёта.
«Аскольд и Дир» — проект, получивший в 2021 году поддержку Фонда президентских грантов и ориентированный на патриотическое воспитание молодёжи. Заинтересовывать подрастающее поколение организаторы лагеря решили настоящей исследовательской деятельностью под руководством учёных ДВО РАН.
Каждая смена длительностью 7 дней имеет элемент научной экспедиции: ребята вместе с докторами и кандидатами наук отправляются «в поля» — изучать уникальную флору острова, редких насекомых, минералы, процентное соотношение загрязнения побережья, климатические условия и многое другое. Школьники даже пробовали мыть золото на месте заброшенного золотоносного прииска, когда-то основанного Михаилом Янковским и выработанного ещё в ХХ веке. По словам участников эксперимента, намыть удалось 2 микрограмма золото-серебряной руды.
— На Дальнем Востоке до нас никто не делал таких смен, в которых дети и учёные работают в полевых условиях бок о бок. Каждая смена завершается своеобразным «экзаменом» — ребята рассказывают, чему научились, что узнали, какие проекты замыслили. Каждая смена отличается от других направленностью, но исторический аспект есть во всех. Аскольд имеет богатую историю, и школьники с удовольствием её постигают, отправляясь в походы на расстояния до 25 километров, — рассказала руководитель проекта Олеся Некрасова.
Президентский грант на проект выиграл Межрегиональный фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день Приморья». Эта организация имеет богатый опыт проведения молодёжных мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа — в том числе, 15-й год она проводит форум «Андреевский городок» под Владивостоком. В мероприятиях могут принимать участие все желающие из разных субъектов ДФО — достаточно подать заявку через сайт.
Название для слёта «Аскольд и Дир» было выбрано неслучайно: с именами этих русских князей связывают начало истории российского государства. Аскольд — один из крупных островов Приморского края, сыгравший значительную роль в истории Дальнего Востока и имевший стратегическое значение во время его присоединения к территории края.
В каждой смене продуманы две разные программы для возрастных категорий 14 -18 и 18 — 28 лет. Цель проекта — создать просветительскую площадку для дополнительного образования, направленную на повышение мотивации изучения истории и других наук на местном приморском материале. Помимо представителей профессиональных сообществ учёных и краеведов, проект осуществляется в партнёрстве с молодёжным отделом Приморской епархии РПЦ — священники проводят с молодёжью беседы, посвящённые духовному воспитанию.
С самого начала участники слёта включили в программу, помимо краеведения и науки, экологическое просвещение, культивируя ответственное отношение к окружающей среде.
— Во время первой смены дети совместно с учёными исследовали берег острова Аскольд, собирали мусор — и делали из него инсталляции, чтобы показать, как наша планета страдает от загрязнения. Были достаточно интересные работы, они сохранились, чтобы участники следующих смен могли оценить и продолжить творческую мысль своих предшественников, — рассказала руководитель творческой мастерской 1-й смены Людмила Ситникова. Среди собранного мусора преобладает пластик — в том числе, рыболовные снасти, опасные для морских млекопитающих, а также буйки, поплавки и множество бутылок, приплывших от чужестранных берегов — об этом свидетельствуют этикетки. По окончании работы всех смен всё это будет вывезено с острова для дальнейшей утилизации.
Пятая смена называлась «Широкий простор для мечты и для жизни» и была посвящена форсайт-сессиям — участники коллективно вырабатывали образ будущего для Приморья и Дальнего Востока. Главное в этой работе, считают организаторы слёта, — видеть себя полезным родному краю и брать ответственность за его будущее.