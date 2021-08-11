Живая история

— Во время первой смены дети совместно с учёными исследовали берег острова Аскольд, собирали мусор — и делали из него инсталляции, чтобы показать, как наша планета страдает от загрязнения. Были достаточно интересные работы, они сохранились, чтобы участники следующих смен могли оценить и продолжить творческую мысль своих предшественников, — рассказала руководитель творческой мастерской 1-й смены Людмила Ситникова. Среди собранного мусора преобладает пластик — в том числе, рыболовные снасти, опасные для морских млекопитающих, а также буйки, поплавки и множество бутылок, приплывших от чужестранных берегов — об этом свидетельствуют этикетки. По окончании работы всех смен всё это будет вывезено с острова для дальнейшей утилизации.