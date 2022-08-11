Эксперт считает, что в Приморье должно быть больше инфраструктуры для игры в футбол

Эксперт считает, что в Приморье должно быть больше инфраструктуры для игры в футбол

Эксперт считает, что в Приморье должно быть больше инфраструктуры для игры в футбол

Сегодня, 15:25
Политика
Фото: ФК «Динамо-Владивосток»
Своим мнением о стартующем на выходных «Динамо-Кубке Приморского края» поделился Александр Шевченко, многолетний исполнительный директор федерации футбола Приморского края.

— Чем больше у команд турниров, тем лучше для них и для болельщиков. Положительно оцениваю, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году победитель и финалист турнира поборются за денежный приз.

Но хочу отметить и важность развития инфраструктуры для игры в футбол в крае. Мы проводим игры, на них смотрят мальчишки и надо, чтобы было больше мест, куда они могли потом прийти поиграть, потренироваться. Сейчас в крае недостаточно стадионов и баз. Поэтому также важно, что полуфиналы и финал пройдут на реконструированных, современных стадионах: нижнем поле «Водника» в Находке и «Динамо» во Владивостоке. Когда классное поле, то и игра классная!

— Кто на ваш взгляд сейчас выглядит фаворитом в борьбе за Кубок?

— Сейчас фаворитов даже трудно назвать. Кто успешнее других соберет «боевой» состав, выдернет игроков из августовского отпуска, настроится на игры, тот и победит. Поэтому уверен, в «Динамо-Кубке» будут приятные болельщикам сюрпризы!

Первые игры «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу пройдут уже в эти выходные. В 1/8 финала турнира сыграют 16 команд со всего края.

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме.

Сюжеты:
Приморский край
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футбол
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