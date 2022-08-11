Эксперт считает, что в Приморье должно быть больше инфраструктуры для игры в футбол

Но хочу отметить и важность развития инфраструктуры для игры в футбол в крае. Мы проводим игры, на них смотрят мальчишки и надо, чтобы было больше мест, куда они могли потом прийти поиграть, потренироваться. Сейчас в крае недостаточно стадионов и баз. Поэтому также важно, что полуфиналы и финал пройдут на реконструированных, современных стадионах: нижнем поле «Водника» в Находке и «Динамо» во Владивостоке. Когда классное поле, то и игра классная!