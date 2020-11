Хорошего депутата партбилетом не испортишь

Консалтинговый центр "Expert Group" представил второй ежегодный выпуск рейтинга эффективности депутатов Законодательного Собрания Приморья

Консалтинговый центр «Expert Group» представил второй ежегодный выпуск рейтинга эффективности депутатов Законодательного Собрания Приморья. Экспертами при участии политических консультантов, политологов и журналистов, была проанализирована работа депутатского корпуса в период с сентября 2018 года по июль 2019 года. Составители рейтинга оценивали депутатов по четырем направлениям – функциональному, представительному, информационному и экспертному. Максимальные оценки по функциональному модулю, учитывающему законотворческую активность, присутствие и выступления на заседаниях, получили председатели комитетов ЗС ПК – Дмитрий НОВИКОВ, Сергей ИЩЕНКО (на фото), Джамбулат ТЕКИЕВ и Игорь ЧЕМЕРИС, до июля 2019-го возглавлявший комитет по социальной политике и защите прав граждан. Представительный модуль, где учитывались встречи с избирателями и работа с их обращениями, а также наличие у депутата приемных, дал максимальное количество баллов сразу семерым парламентариям. Это единороссы Сергей Ищенко, Евгений КОСТЮКОВ, Дмитрий Новиков и Игорь Чемерис, а также представители КПРФ – Владимир БЕСПАЛОВ, Владимир ХМЕЛЕВ и Артем САМСОНОВ. Активность в информационном поле (сюжеты в СМИ и аккаунты в соцсетях) в наибольшей степени способствовала продвижению в рейтинге Дмитрия Новикова, Сергея Ищенко и Джамбулата Текиева. Интересен пример Андрея ИЩЕНКО, который в прошлом рейтинге был в лидерах информационного модуля, работая с проблемами избирателей, и смог сохранить первое место благодаря своему участию в выборах губернатора Приморского края осенью прошлого года. Наконец, экспертный модуль рейтинга дал по 10 баллов сразу 10 депутатам. Наиболее влиятельным и эффективным парламентарием эксперты признали Геннадия ЛАЗАРЕВА, который имеет опыт работы во всех созывах Законодательного Собрания. В тройку лидеров интегрального рейтинга-2019 вошли председатель регламентного комитета ЗС ПК Дмитрий Новиков (95 баллов), председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко (91 балл), а также экс-председатель социального комитета Игорь Чемерис (86 баллов). Все трое представляют фракцию «Единая Россия». В целом же, среди топ-10 депутатов с наибольшей, по мнению экспертов, эффективностью, оказалось шестеро представителей парламентского большинства и четверо коммунистов. Это еще раз подтверждает тезис, сформулированный еще в прошлогоднем рейтинге: эффективность депутата не зависит от его партийной принадлежности. Отметим, что Дмитрий Новиков возглавил рейтинг эффективности депутатов второй год подряд, а Сергей Ищенко и Игорь Чемерис значительно улучшили свои позиции по сравнению с 2018 годом. Они поднялись в рейтинге на четыре и шесть позиций соответственно. Кроме того, значительно эффективнее сработали по сравнению с 2018 годом Эдуард ЦОЙ (+17 позиций), Сергей КУЗЬМЕНКО (+8 позиций), Евгений ЗОТОВ (+11 позиций), Владимир ХМЕЛЕВ (+18 позиций) и Владимир БЕСПАЛОВ (+11 позиций). Лидером «падения акций» стал коммунист Владимир ГРИШУКОВ, опустившийся на 15 строчек и занявший 36-е место. Его однопартиец Артем САМСОНОВ, занимавший второе место в 2018 году, в новом рейтинге опустился на пятое место. Отметим, что в рейтинге-2019 оценены только 37 из 40 краевых парламентариев: депутат по одномандатному округу №15 Виктор МИЛУШ в указанный период объективно не мог осуществлять полномочия из-за возбужденного против него уголовного дела, а избранная на довыборах по округу №19 Марина СЕМИНА приступила к работе в ЗС ПК лишь в конце сентября. Кроме того, в рейтинге традиционно не оценивается председатель Заксобрания Александр РОЛИК, однако эксперты отметили, что между руководством краевого парламента и новой администрации Приморья сложились рабочие отношения, а спикер ЗС ПК продемонстрировал лояльность новому руководителю в рамках конструктивной работы на уровне принятия важных законопроектов, инициированных краевой администрацией. Как отметили в «Эксперт групп», в целом эффективность действующих депутатов снизилась: если в прошлом году более 50 баллов получили 25 парламентариев, то в этом – только 13. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

