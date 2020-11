"ЕР" не отдала оппозиции комитет в Думе Владивостока

Фракция КПРФ устроила демарш на очередном заседании гордумы Владивостока

Фракция КПРФ устроила демарш на очередном заседании гордумы Владивостока. Коммунисты покинули зал, не добившись рассмотрения вопроса о включении своего однопартийца Сергея КУЩЕНКО в социальный комитет. Напомним, что новый депутат по одномандатному округу №9, избранный на довыборах в 2019 году, приступил к своим обязанностям еще 25 сентября. Он стал десятым членом фракции КПРФ – второй по численности в думе, но не имеющей при этом большинства в каком-либо из комитетов. Однако сентябрьское заседание думы для новичка закончилось не слишком приятно: вопрос о том, в каком комитете будет работать Кущенко, повис в воздухе. При голосовании по вопросу о включении нового депутата в комитет Думы Владивостока по социальной политике и делам ветеранов большинство парламентариев воздержалось, а «собственных» голосов КПРФ для решения вопроса не хватило. Диалога не получилось и на заседании гордумы 31 октября. Сначала коммунисты настаивали на том, чтобы вопрос по Кущенко был рассмотрен первым, а не последним в повестке. А получив отказ, покинули зал заседаний. Позже председатель горкома КПРФ Артем САМСОНОВ заявил, что «красная» фракция не будет принимать участия в работе думы, пока Кущенко не включат в социальный комитет, а также не исключил обращения в прокуратуру. Возможно, что причиной проблем с «трудоустройством» нового депутата стал расклад сил в социальном комитете: в него входит три представителя «Единой России», два – КПРФ и один – ЛДПР. Таким образом, включение Кущенко в состав комитета приведет к тому, что «ЕР» окажется в численном меньшинстве (во всех остальных комитетах у «ЕР» - большинство). Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

