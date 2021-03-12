Сроки проведения важнейшего события России сдвигаются

Сроки проведения важнейшего события России сдвигаются

Сегодня, 12:04ПолитикаФото: kremlin.ruОднако, как сообщил Президент РФ Владимир Путин, подготовка уже начата
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал подготовку к ежегодному посланию Федеральному собранию.

«Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания», — сообщил президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности в ближайшие 10 лет.

Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.

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