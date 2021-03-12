В России началась Декларационная кампания

Стартовала Декларационная кампания 2021 года. Налогоплательщикам до 30 апреля необходимо заявить о полученных доходах, подав декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год. Сделать это можно за считанные минуты при помощи специального сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика-физического лица».
Прежде чем начать заполнять декларацию, налогоплательщику необходимо получить электронную подпись. Формируется она в Личном кабинете. Пользователю, после входа в свою учётную запись, нужно войти в раздел «Профиль» и пройти по строчке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». Как только сертификат будет сформирован, физическому лицу придёт сообщение о том, что он выпущен успешно.
Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, физическому лицу необходимо зайти в «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» через сайт ФНС России www.nalog.ru при помощи своего логина и пароля, зайти в раздел «Обращение по жизненным ситуациям» и нажать «Подать декларацию 3-НДФЛ».
После заполнения документа, налогоплательщику останется лишь подписать его полученной в Личном кабинете электронной подписью и направить её в налоговый орган.
Напомним, получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика в настоящее время можно одним из следующих способов:
— С помощью учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала Госуслуги. Граждане, зарегистрированные на Госуслугах, могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика-физического лица» при условии идентификации в одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА.
— С помощью квалифицированной электронной подписи (универсальной электронной карты). Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной карте и смарт-карте.
Приморцам напоминают, что при посещении офиса МФЦ Приморского края при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Личное обращение в любой налоговый орган — по предварительной онлайн-записи на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.