Дальний Восток трансформируется в хаб азиатско-российского сотрудничества

Президент РФ подтверждает масштабный разворот на Восток своими решениями и задачами по росту уровня жизни, сохранению рабочих мест и достойного заработка для населения, которые ставит перед главами регионов ДФО. Но без крупных экономических проектов выполнить их нереально.
Все идеи о том, что развивать прибрежные территории нужно за счёт создания туристического кластера и соответствующей инфраструктуры, стоит отложить в долгий ящик. На данный момент, по версии экономистов и политологов, успешное будущее Дальнего Востока кроется в разрастании портовой инфраструктуры в ряде прибрежных регионов федерального округа. С появлением новых логистических путей и складских мощностей произойдёт не только окончательный разворот на Восток, но и переориентация многих сфер экономики и сырьевого экспорта.
Вместе с этим, как считают эксперты, откроются новые возможности для развития бизнеса и предпринимательства в регионе. А это значит, что дальневосточники смогут работать, зарабатывать, обеспечивать себе комфортную жизнь в родном крае.
— Программы развития ДФО заложили фундамент для трансформации региона в хаб азиатско-российского сотрудничества. В условиях наращивания экономического взаимодействия для россиян будут открываться новые возможности для работы и предпринимательства: программы развития территорий, создания комфортной городской среды, инициативы по кадровой подготовке. Все они внесут вклад в привлечение специалистов и молодежи в регион. Появится шанс переломить тенденцию миграционного оттока, — заявляет директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, Москва/Новосибирск) Дарья Кислицина.
По мнению эксперта, для обмена опытом со специалистами из стран АТР в области логистики, инженерии, строительства, газо- и нефтепереработки в будущем наладятся и научные связи. А это, в свою очередь, позитивно отразится на образовании и профессионализме местных специалистов.
— Вполне возможно, что ДФО станет центром научно-технического сотрудничества с крупными научными центрами АТР в Китае, Сингапуре, Малайзии. Расширятся исследовательские направления, в том числе в сфере инженерной школы и высоких технологий, — добавляет Кислицина.
И ведь действительно, многие проекты, которые реализуют на Дальнем Востоке, строят силами местных специалистов. У большинства инвесторов даже есть принцип — брать на работу жителей региона и обучать молодёжь в вузах для дальнейшего трудоустройства.
Если же вести разговор о строительстве новых мощностей в порту Ванино в Хабаровском крае, специализированного перегрузочного комплекса в порту Восточный в Приморском крае, «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка, реконструкции и рас-ширении угольного терминала АО «Дальтрансуголь» в Хабаровском крае, то можно спро-гнозировать, что десятки тысяч жителей Дальнего Востока будут трудоустроены на этих предприятиях. Они смогут получать стабильный доход и быть уверенными в своем будущем.
Что касается государственной поддержки, в реализации всего задуманного и запланированного на Дальнем Востоке, а также строительстве новой логистической инфраструктуры, то здесь справиться может только правительство РФ — с помощью больших инфраструктурных государственных проектов.
— Новый стимул к развитию. В условиях разрыва глобальных логистических цепочек переориентация части потока на Севморпуть позволит решить проблемы транспортировки грузов. Ранее Мишустин отметил, что разработаны льготные тарифы на перевозку грузов между портами Санкт-Петербурга, Мурманска и портами ДФО. Ежегодно на эту меру планируют выделять около 560 млн рублей, — подытожила директор Департамента региональных программ ЭИСИ.