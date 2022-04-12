Какие выплаты положены погибшим и раненым на Украине?

Власти Приморья в конце марта приняли постановление, предусматривающее выплаты погибшим на Украине в ходе проведения спецоперации. Кроме того, члены семей погибших и раненые бойцы получат материальную помощь из средств федерального бюджета.

Сколько денег получат во Владивостоке родственники погибших и какие выплаты раненым на Украине предусмотрены федеральным законодательством — разберем в нашем материале. Федеральные выплаты родственникам погибших военнослужащих из Владивостока В начале марта российский президент объявил о назначении новых выплат бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Речь идет о погибших солдатах и раненных в боях. Семьям погибших воинов положены страховые выплаты от государства, а также единоразовое пособие для родственников погибших. Эта сумма фиксированная и составляет 7 421 000 рублей. Помимо этого, правительство приняло решение выплатить родственникам павших на Украине воинов дополнительную денежную компенсацию. Каждой семье погибшего бойца будут перечислены из средств госбюджета 5 000 000 рублей. Важно! Общий размер выплат родственникам павших на Украине воинов составит свыше 12 000 000 рублей. Путин также анонсировал ежемесячные выплаты родственникам погибших. Но пока сумма и порядок выплаты данного пособия не установлены. Федеральные выплаты раненым военнослужащим из Владивостока Раненные на Украине бойцы также получат дополнительную материальную помощь от государства. Пособия и страховые выплаты российским военным, раненным при исполнении воинского долга, предусмотрены законом. Но помимо этого, бойцы, раненные на Украине, получат единоразовую финансовую помощь в размере 3 000 000 рублей. Если после перенесенного ранения боец будет не годен к дальнейшей воинской службе, то ему дополнительно перечислят единоразовое пособие — 2 968 000 рублей. Тем, кто после ранения получил инвалидность, будет ежемесячно выплачиваться материальная компенсация. Федеральные выплаты раненым военнослужащим Фото: pixabay.com Кроме того, военные, участвовавшие в спецоперации на территории Украины, а также республик ЛНР и ДНР, признаны ветеранами боевых действий. А это предполагает ряд социальных льгот, в числе которых: компенсация на оплату коммунальных услуг;

освобождение от налога на имущество;

первоочередность при оказании медицинских услуг;

налоговый вычет по транспортному налогу. Полный перечень льгот, положенных участнику боевых действий, можно уточнить в отделах соцзащиты Владивостока. Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих из Владивостока В Приморье членам семей бойцов, погибших на территории ЛНР, ДНР и Украины, выплатят дополнительную финансовую поддержку из средств резервного фонда края. Военным, получившим ранение, положены только федеральные денежные пособия. Важно! Во Владивостоке на каждого погибшего военного будет выделен один миллион рублей. Это единоразовая выплата, ежемесячные пособия региональным бюджетом не предусмотрены. Деньги будут поровну распределены между всеми членами семьи бойца. В утвержденном перечне родственников павшего воина, которые могут претендовать на выплаты: его родители, супруга (или супруг), дети до 18 лет. Дети, которым уже исполнилось 18 лет, тоже могут получить деньги, если они являются учащимися очного отделения либо имеют статус инвалида. Во Владивостоке назначением данной выплаты занимается КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края». Туда нужно будет обратиться семье погибшего с заявлением на получение пособия и представить документы, подтверждающие личность обратившегося и родство с умершим. Данные с места прохождения службы погибшего военного запрашивает сама соцслужба — семье не нужно будет самостоятельно подтверждать факт гибели в спецоперации на Украине. Подробный перечень необходимых документов указан на официальном портале правительства Приморья. Точный срок назначения и перечисления региональных выплат в Приморье не указан, но вся процедура оформления может занять в среднем до 25 дней. Выплачиваются деньги по адресу проживания погибшего лица либо по месту дислокации военных подразделений на территории Приморского края, куда был приписан военнослужащий. Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих Фото: pixabay.com Помимо единоразовой материальной поддержки, власти Приморья помогут семьям погибших на Украине организовать похороны бойца. На эти цели деньги будут выделяться из региональных средств. На проводы одного погибшего на Украине военнослужащего выделят 135 000 рублей, из которых 105 000 рублей — на погребальные услуги и еще 30 000 рублей — на организацию поминок.

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