Дмитрий Лёгкий взялся за улучшение условий жизни в Первомайском районе Владивостока

Работа управляющих компаний, некачественное благоустройство, плохие дороги — это лишь часть имеющихся в Первомайском районе Владивостока проблем. За их решение взялся Дмитрий Лёгкий. Серию встреч с жителями «Первомайки» он начал с дома №11 на улице Надибаидзе.

Местные жители уже несколько лет добиваются замены детской площадки. Имеющаяся уже устарела, да и для детей не совсем безопасна. В прошлом году активисты пытались принять участие в краевой программе «1000 дворов», но заявку не одобрили. Дмитрий Лёгкий пообещал пролоббировать интересы жильцов и помочь им получить долгожданную площадку. «Детская площадка нужна в каждом доме. И она должна быть не только интересной для ребятни, но и безопасной: следует обеспечить специальное прорезиненное покрытие, качели, горки и игровые комплексы необходимо выполнить из качественных материалов. Также стоит установить лавочки, чтобы мамам было, где присесть, пока дети играют. Возможно, лучше предусмотреть ограждение, чтобы по площадке не ходили собаки и кошки», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий. Также местных жителей беспокоит ещё один вопрос. Жильцы из соседних домов повадились выгуливать своих собак на придомовой территории Надибаидзе, 11. Одно из возможных решений проблемы — расчистить от мусора верхнюю площадку возле дома, чтобы собак могли выгуливать там. «Проблема должна быть решена с помощью законных механизмов», — сказал Дмитрий Лёгкий, пообещав привлечь для этого участкового. Обсудили на встрече и общие проблемы Первомайского района. Так, людей не устраивает состояние дорог и развязок, пенсионеры жалуются, что добраться пешком до поликлиники или магазина для многих из них довольно сложно. «Я сам живу в «первомайке», вижу своими глазами состояние района, знаю о местных сложностях. Но, уверен, лишь вместе с активными и неравнодушными людьми мы сможем реально улучшить условия жизни на этой территории. Проблемы, о которых нам сообщают местные жители, мы сразу же отрабатываем с моей командой: связываемся с профильными ведомствами, ищем другие возможности для решения», — сказал Дмитрий Лёгкий. Прошедшее мероприятие дало начало большой и продуктивной работе по совершенствованию условий жизни в Первомайском районе Владивостока. Уже в ближайшее время состоятся новые встречи, на которых местные жители смогут рассказать о своих проблемах.

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