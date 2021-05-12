Дмитрий Новиков: мы заставим управляющий компании "Первомайки" работать

Депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков взялся за ситуацию с управляющими компаниями во Владивостоке. Многие «управляйки» отказываются качественно выполнять свою работу, при этом плату за свои услуги взимают регулярно.

Уже много месяцев жители дома №41 на улице Добровольского пытаются добиться качественной работы от своей управляющей компании «Комплекс коммунальных услуг». Новиков инициировал встречу жильцов представителями УК и Государственной жилищной инспекции. Претензии людей остаются прежними уже много месяцев подряд: холодные батареи, завышенные платежи, необустроенная придомовая территория. В ответ на жалобы из ГЖИ поступают лишь отписки. «Вы понимаете, что такое отношение к людям дискредитирует жилищную инспекцию? Поэтому губернатор и говорит, что вы работаете плохо», — сказал Дмитрий Новиков, обращаясь к представителю структуры. Всю зиму батареи в доме на Добровольского, 41 были едва тёплыми. Счета за отопление, при этом, приходят регулярно. Ни в УК, ни в ГЖИ проблемы решить не смогли. «Уже не раз фиксировали, что в квартирах низкая температура, батареи не греют, реакции — никакой», — сказала член совета дома Валентина Андронник. Дмитрий Новиков заверил жильцов, что уже в ближайшее время встретится с руководителем ГЖИ Евгением Баршаем и задаст все вопросы ему лично. По словам Дмитрия Новикова, в случае, если управляющая компания откажется принимать меры, жильцы могут выбрать новую УК. «Это достаточно сложная процедура, но если вы всё же решитесь, я и моя команда поможем вам провести собрание по смене формы управления домом с соблюдением всех требований закона», — подчеркнул Новиков. Кроме того, жильцы недовольны состоянием близлежащих дорог. При этом, для кого-то обустроенная заасфальтированная территория — жизненная необходимость. «Я инвалид второй группы, мне тяжело ходить по этим ямам. Много раз уже писал в различные инстанции, ничего не помогает», — сказал жилец дома на Добровольского, 41 Николай. По словам Дмитрия Новикова, уже в ближайшее время состоится встреча актива дома с мэром Олегом Гуменюком и другими чиновниками городской администрации по поводу этой проблемы. «Моя задача — решить вашу проблему. Если для этого понадобится заставить работать чиновников или управляющие компании — я это сделаю. Если понадобится осветить ситуацию в СМИ — привлечём мою команду из программы «Сталкер». Я привык работать на результат», — заключил Дмитрий Новиков.

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