Приморских мусульман призывают отметить Ураза-байрам дома

«В Духовном управлении мусульман РФ принято решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид аль-Фитр – Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников. Однако мы понимаем, что многие захотят все равно увидеться и отметить долгожданный праздник вместе. В связи с этим призываем всех верующих, особенно людей пожилого возраста, остаться дома и провести это время в кругу семьи. Коронавирус никуда не ушел. Все ограничения, включая масочный режим, обязательное соблюдение социальной дистанции, действуют», – подчеркнули в департаменте внутренней политики Приморья.