Приморских мусульман призывают отметить Ураза-байрам дома

Праздничный намаз будут транслировать в интернете. Проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина в московской Соборной мечети пройдет на официальном YouTube-канале Духовного управления мусульман России и на телеканале «Россия 1». Трансляция начнётся в 16:00 по владивостокскому времени.
«В Духовном управлении мусульман РФ принято решение о проведении праздничной молитвы в честь Ид аль-Фитр – Ураза-байрам исключительно с участием духовенства и сотрудников. Однако мы понимаем, что многие захотят все равно увидеться и отметить долгожданный праздник вместе. В связи с этим призываем всех верующих, особенно людей пожилого возраста, остаться дома и провести это время в кругу семьи. Коронавирус никуда не ушел. Все ограничения, включая масочный режим, обязательное соблюдение социальной дистанции, действуют», – подчеркнули в департаменте внутренней политики Приморья.