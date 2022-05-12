Депутаты ЗСПК, которые нас удивили: кто зарабатывает больше всех, а у кого самые скромные доходы

Чтобы читателям было проще разобраться в фамилиях и цифрах, «Золотой Рог» максимально упростил процесс, добавив некоторые интересные подробности в резюме каждого депутата.
Чем богаты — тем и рады
В прошлом году изрядно потрудились и больше всех заработали:
Если сравнивать их доходы в 2020 году, то цифры изрядно поменялись. Тогда на первом месте общего списка оказался Сергей Слепченко с доходом 55 273 439 рублей. Джамбулат Текиев заработал всего 34 225 619 рублей, а заработок Эдуарда Цоя был всего 13 миллионов рублей. Сравнивая депутатские доходы, уместно задаться вопросом, как за один год они у слуг народа выросли на 40-50 миллионов. Неужели они прошли марафон желаний от Блиновской, начали посылать запросы во вселенную, а их благоверные задышали матками, привлекая деньги к семейному очагу? На самом деле всё обыденно.
Владелец Ж/Д путей и сторожки Джамбулат Текиев
Согласно сведениям СПАРК-Интерфакс, руководит 8 компаниями, а в 17 он — учредитель. Среди объектов недвижимости, имеющихся в собственности, три земельных участка общей площадью 2 889 кв. м, два жилых дома площадью 1031,6 «квадрата». Есть ещё сооружение-беседка, сторожка, нежилое помещение на 154 кв. м, а также более 1,6 километра подъездных железнодорожных путей. Из движимого имущества у него всего лишь Lexus LX570 и Toyota Alphard.
Каким же трудом народный избранник заработал на всё это? Попытаемся разобраться.
Если взглянуть на выручку лишь некоторых его компаний, становится понятно, откуда деньги в карманах депутата.
Взять, например, ПАО «Славянский СРЗ», которым единолично владеет самый богатый парламентарий. В 2021 году он принес 872 692 000 рублей выручки. Не исключено, что именно в нём и «зарыты» 1,6 км железнодорожных путей.
Если отвлечься от транспортных путей и проложить финансовые маршруты Джамбулата Абдулхалимовича, то можно увидеть интересную картину — как «Славянский СРЗ» делит с компанией «ЭЙЧ КЕЙ КО. ЛТД.» из Республики Кореи «Судостроительную компанию Славянка-НК». Там же Текиев трудоустроен директором.
Кстати, часть бизнеса парламентария находится в самой привлекательной для многих предпринимателей части Приморского края — Хасанском районе. Например, ООО «Нерпа» и ООО «Рыбзавод Славянка» (зарегистрирован по адресу Славянского судоремонтного завода).
Сфера интересов Текиева обширна. Его компании и консультируют по вопросам коммерческой деятельности и управления, и строят суда и плавучие конструкции, жилые и нежилые здания, и покупают и продают недвижимость, и ловят рыбу. Поэтому многомиллионные доходы вполне понятны. Только остаётся вопрос: сколько ещё миллионов он заработал за год, но «разнёс» по другим предприятиям, оформленным на многочисленных «племянников».
Рыбак Сергей Слепченко
За прошлый год он смог на 20 миллионов увеличить свой доход и заработать 74,48 млн рублей. Однако это ему не помогло вновь взять «золото» в рейтинге самых богатых депутатов, как это у него получалось несколько лет подряд.
Перечень движимого и недвижимого имущества у этого народного избранника на порядок скромнее, чем у пионера списка богачей: всего два земельных участка общей «квадратурой» 1,5 тысячи кв. м, а также Lexus LX570. Правда, его жена передвигается на BMW X7 и владеет земельным участком на 18 «соток» и жилым домом 196,3 кв. м. Благоверная за год заработала всего 515 200,81 рубля, что в пересчёте на месяц составляет всего 42,9 тысячи рублей. Интересно, на какие деньги она заправляет свой автомобиль премиум-класса, цена которого начинается от 8,9 млн рублей, а расход топлива составляет до 12 литров на 100 км?
Если обратиться к базе данных СПАРК-Интерфакс, то всё сразу встаёт на свои места: в 5 компаниях он совладелец, а в 3 — генеральный директор. Выручка только одного ООО «Акватехнологии» за прошлый год составляет 762,7 млн рублей. ООО «Аква Судоремонт» в минувшем году принесло 12 млн рублей, а ООО «Профит Трейд» — 22 млн рублей.
Фермер Эдуард Цой
В 2021 году депутат заработал 64,8 млн рублей, повысив свой доход 2020 года, который составлял всего 13,8 млн. Судя по информации из открытых источников, народный избранник «поднялся» на консервировании рыбы, дарах дальневосточной тайги и выращивании зерновых культур.
Эдуард Цой — генеральный директор и совладелец ООО «НИО Алык», находящегося в Камчатском крае. Доход предприятия, которое занимается переработкой и консервированием рыбы, а также ракообразных и моллюсков, в прошлом году составил 183 млн рублей. А ООО «АПК „Альянс“», которое специализируется на выращивании зерновых культур, принесло Цою в 2021 году почти в 2,3 раза больше денег, чем камчатская организация — 423 млн рублей.
Как гласит информация на официальном сайте агропромышленной компании «АЛЬЯНС», предприятие занимается продажей гречки, риса, кукурузы, сои, а также соевого шрота и соевого масла рафинированного дезодорированного. В год компания собирает 10415 тонн урожая с помощью 83 единиц техники. На этом же портале можно увидеть, что партнёрами депутатской «зерновой» компании являются ООО «Селяне» — предприятие по упаковке и реализации продуктов и ООО «Дельта-Сервис», являющийся логистическим центром на участке 15 га со складами и подъездными Ж/Д путями. И, что неудивительно, эти «партнёрские» компании также связаны с Эдуардом Цоем и его основными бизнесами.
Кстати, в декларации о доходах и имуществе депутат указал 24 земельных участка, а из машин у него Toyota Hilux Surf, Mitsubishi Pajero, небольшой грузовик Toyota Toyoace и несколько единиц сельскохозяйственной техники, которая, скорее всего, работает на полях «Альянса».
В списке есть и те, кому особо нечем похвастаться за 2021 год:
Но всё ли так печально на самом деле у этих трёх народных избранников, чей ежемесячный доход не превышал 33,7 — 62,5 тысячи рублей? Что самое интересное — данный антирейтинг только подтверждает расхожее мнение о бедности депутатов-коммунистов.
На «Карибе» Александр Сустов
За 2021 год народный избранник смог заработать всего 750 тысяч рублей — это чуть больше 60 тысяч в месяц. А из движимого имущества он указал всего один полноприводный автомобиль с кузовом «универсал» — Toyota Sprinter Carib, который априори не может быть новым и дорогим, так как выпускался в Японии с 1982 по 2002 год и его цена составляет от 35 до 600 тысяч рублей.
Главный в «Дуслыке» Тахир Ибашев
Второй коммунист оказался в ТОП-3 среди аутсайдеров по заработкам в приморском парламенте. Пенсионер Ибашев за 2021 год заработал всего 563 293 рубля, а также задекларировал гараж, площадью 19 кв. м и ½ квартиры «метражом» 59,9 «квадрата». Несмотря на то, что есть гараж — машины у члена КПРФ нет.
Потомок Гека Леонид Васюкевич
Ещё один пенсионер — 68-летний Леонид Васюкевич, называющий себя правнуком исследователя дальневосточных морей шкипера Фридольфа Гека, задекларировал земельный участок на 18 соток, очень маленький жилой домик площадью 26,2 «квадрата», а также дом-музей. Из движимого имущества у него несколько автомобилей — Toyota Hilux Surf, грузовой многотонник HINO и небольшой грузовик Mazda Titan. Если навскидку сложить общую стоимость всех автомобилей в его автопарке, то сумма выйдет намного больше, чем годовой доход народного избранника.
Однако в базе данных СПАРК-Интерфакс есть один интересный нюанс, связанный с сыном парламентария: Васюкевич Алексей Леонидович бенефициар и директор ООО «Гидрострой». Компания специализируется на производстве земляных работ и за прошлый год её доход составил 47 миллионов рублей. Когда-то этим предприятием владел и сам коммунист, но после, по каким-то неизвестным причинам, он передал «Гидрострой» сыну. Также чадо парламентария владеет 30% ООО «ВБК», занимающегося созданием инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. За год эта компания заработала более 78 млн рублей.
Не исключено, что грузовики и земельный участок отцу приобретает сын, который пошёл по стопам предка и перенял бразды правления у Леонида Юльевича.
Депутаты, которые нас удивили
Галуст Ахоян и его жена
Семья Галуста Ахояна владеет несколькими серьёзными бизнесами, в основном связанными с недвижимостью. По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, дочь Галуста Цолаковича — Надежда
Галустовна — тоже предприниматель, руководит семейным автомобильным центром «Премьер авто» и владеет компанией ООО «Премьер». Сам Галуст Цолакович в декларации о доходах и имуществе указал три земельных участка, четыре квартиры, одно нежилое помещение, одно нежилое здание и одну автомобильную газозаправочную станцию, площадь которой достигает 164,2 «квадрата».
Также королевой газоколонки может считаться супруга депутата, которая несколько лет назад даже попадала в список Forbs. Если быть точнее, то в 2016 году с доходом в 92,8 млн рублей Татьяна Ахоян заняла 14-ю строчку рейтинга самых состоятельных жён слуг народа. Из интересного имущества у неё имеется здание закусочной площадью 1498,5 кв. м.
Напомним, что в 2017 году ООО «Комплекс-Восток», учредитель которого — Татьяна Ахоян — получило разрешение на строительство ресторанного комплекса возле фуникулёра во Владивостоке. Однако спустя несколько месяцев после появления на стройплощадке конструкций будущего крана мэрия разрешение на строительство отозвала.
Увы, сейчас о 14-й строчке рейтинга Forbs с доходом в 92,8 млн рублей Татьяне Ахоян приходится только вспоминать, так как за 2021 год благоверная парламентария заработал всего 4 545 264,15 рубля.
«Купец» Вячеслав Байделюк
Депутат Вячеслав Викторович Байделюк указал в документе несколько интересных пунктов в разделе «иное недвижимое имущество»: рыночный комплекс, крытый рынок, рыбный рынок, дом отдыха для рыбаков и оросительно-осушительная система.
Ни для кого не секрет, что в прошлом году парламентарий лишился части своего бизнеса. Она сгорела синим пламенем в пожаре на «Некрасовском» рынке. Какие-то бутики и ларьки в нём по-прежнему работают, а тот участок, который был уничтожен, до сих пор наглухо заколочен.
А вот из базы данных СПАРК-Интерфакс становится понятным, что у народного избранника довольно крепкая предпринимательская жилка. У него есть компания, которая занимается похоронами, стоянка, а также бизнес по покупке, продаже и аренде собственного недвижимого имущества. Особняком в этом списке стоит ООО «Берёзка» или «Вещевой рынок Берёзка», который почему-то занимается «деятельностью стоянок для ТС», хотя зарегистрировано предприятие по адресу Нейбута, 125. Можно сказать, практически на «Зелёном Углу», где действительно много стоянок транспортных средств.
Бизнес депутата растёт, как оказалось, еще с 1993 года, когда Виктор Черепков поручил открыть «виртуальный автозавод» на пустыре в районе улицы Нейбута. Арендатором этого пространства стало ООО «Берёзка» во главе с директором Геннадием Згиблым, который и разровнял площадки, убрал мусор и вырубил кусты. Теперь 15,27% этого предприятия владеет и Байделюк.
У депутата есть ещё одна компания, которая также зарегистрирована на самом известном в ДФО авторынке. Это ООО «Веросса», где Байделюк имеет 25% и числится гендиректором. У этого предприятия имеется целая одноименная группа компаний, занимающаяся автоаукционами, таможенным оформлением и экспертизами.
Дочь советника Юлия Пак
Депутат ЗСПК Юлия Пак — общественный деятель и бизнесмен с почти 20-летним стажем. В партию власти вступила в 2021 году. Тогда же она и заработала свои 47 млн рублей. В парламент Юлия попала по партийным спискам, получив мандат вместо отказавшегося от депутатства губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Среди недвижимого имущества дочь советника губернатора зарегистрировала 11 земельных участков от 848 до 7737 кв. м, три жилых дома, площадь одного из которых не превышает 30,1 «квадрата», три гаража, пять нежилых помещений, здание-склад, базу отдыха, домик рыбаков, баню и торгово-административное здание.
В минувшем году больше всего денег Юлии Пак принесло ООО «Капри», занимающееся арендой недвижимого имущества — 19 млн рублей. А ООО «Кристина», зарегистрированное, кстати, на её малой родине в Вольно-Надеждинском, принесло ей всего 4 млн рублей.
И это далеко не весь перечень парламентариев, которые показались или слишком богатыми, или слишком бедными. В следующих подобных материалах мы продолжим разбирать бизнесы, занятость и доходы приморских парламентариев.