Депутаты ЗСПК, которые нас удивили: кто зарабатывает больше всех, а у кого самые скромные доходы

Перечень движимого и недвижимого имущества у этого народного избранника на порядок скромнее, чем у пионера списка богачей: всего два земельных участка общей «квадратурой» 1,5 тысячи кв. м, а также Lexus LX570. Правда, его жена передвигается на BMW X7 и владеет земельным участком на 18 «соток» и жилым домом 196,3 кв. м. Благоверная за год заработала всего 515 200,81 рубля, что в пересчёте на месяц составляет всего 42,9 тысячи рублей. Интересно, на какие деньги она заправляет свой автомобиль премиум-класса, цена которого начинается от 8,9 млн рублей, а расход топлива составляет до 12 литров на 100 км?