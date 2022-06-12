Фантастический рецепт для «Фабрики мороженного» предложил писатель Лукьяненко

Это точно самая вкусная презентация Медиасаммита-2022. Владивостокская «Фабрика мороженного» на правах доброго партнера дает возможность каждому участнику продегустировать новые и хорошо известные вкусы.
Два дня Медиасаммита многие гости смогли вспомнить вкус детства, попробовать что-то новое или поделиться собственным рецептом. Даже губернатор Приморского края Олег Кожемяко обещал обязательно вернуться на стенд «Фабрики мороженого» для дегустации. А полностью насладиться лакомством смогли участники блока TeenMedia - клуба молодых журналистов и блогеров. Они не только оценили любимые приморцами вкусы пломбира, ванильного, крем-брюле и как эксперты – совсем нового мороженого со вкусом клубники и кедрового ореха, а затем примут участие в профессиональном конкурсе для блогеров и журналистов.
Среди тех, кто оценил вкус нашего мороженого, - автор «Ночного дозора» и других фантастических романов Сергей Лукьяненко, который попробовал владивостокское лакомство и предложил оформлять мороженное в форме морепродуктов, как одного из брендов Дальнего Востока. Сергей Лукьяненко не первый раз посещает Владивосток. В этот раз у него обширная программа участия на Медиа-Саммите-2022, в том числе продвижение Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им В.К. Арсеньева, но не смог пройти мимо предложения попробовать мороженное, с радостью и на полном серьезе предложил свой вид лакомства.
- Я очень люблю мороженное. С радостью попробую. А есть в форме креветок или гребешков? А со вкусом? Должны быть! Это же Дальний Восток, море рядом! – в шутку предложил Сергей Лукьяненко.
Некоторые участники МедиаСаммита высказали схожее мнение и предложили выпускать мороженное в виде креветки, краба, гребешка. В дополнение к уже известным шоколаду с морской солью и водорослями, мармеладу с агар-агаром.
Привлекал внимание гостей Медиасаммита и яркий мороженое-мобиль от «Фабрики мороженного», который будто зовет скорее собирать компанию друзей и мчаться отдыхать на любимые и знаменитые места отдыха на море в Приморском крае. Конечно же, с полным багажником вкусного мороженого от владивостокской «Фабрики мороженого».
Многие юные участники МедиаСаммита-2022 угощаясь мороженым отдали предпочтение «Баблгаму» из-за необычного вкуса и цвета яркого летнего неба, и в отдельных случаях, из-за сочетания с цветом своей прически. Имидж великое дело во все времена и чем сильнее тяга к творчеству, тем ярче личность внутри и снаружи.
Участники блока мероприятий для юных журналистов и блогеров TeenMedia организовано подошли к весёлому мероприятию, видимо лекторы и эксперты не успели утомить начинающих профессионалов. И им повезло больше остальных участников, они смогли продегустировать больше вкусов, и ответственно заявили, что самые лучшие это с манго и кофе, а ещё с кедровыми орехами, «Баблгам» и жимолостью. Потому что мороженное это всегда радость, ведь его выбирают, когда всё хорошо, когда просто в солнечный день гуляешь с друзьями, или вспоминаешь любимые моменты и места отдыха, моменты настоящего лета.
Напомним, что владивостокская "Фабрика Мороженого" в течение многих лет занимается производством любимого потребителями холодного десерта. В ее ассортименте – более 90 вкусов любимого жителями всего Дальнего Востока лакомства. Классический пломбир, летние фруктовые льды, полюбившиеся новинки: «Баблгам» со спирулиной, тропическое манго, замешанное на приморском молоке. А также – уникальная линейка, которая позволит отправиться в путешествие по известным мировым столицам, каждая со своим вкусом: соленая карамель «Каира», ванильный «Париж», лучшие сорта шоколада «Праги». Теперь стать экспертом вкусов владивостокской «Фабрики мороженого» может каждый!