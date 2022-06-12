Фантастический рецепт для «Фабрики мороженного» предложил писатель Лукьяненко

Участники блока мероприятий для юных журналистов и блогеров TeenMedia организовано подошли к весёлому мероприятию, видимо лекторы и эксперты не успели утомить начинающих профессионалов. И им повезло больше остальных участников, они смогли продегустировать больше вкусов, и ответственно заявили, что самые лучшие это с манго и кофе, а ещё с кедровыми орехами, «Баблгам» и жимолостью. Потому что мороженное это всегда радость, ведь его выбирают, когда всё хорошо, когда просто в солнечный день гуляешь с друзьями, или вспоминаешь любимые моменты и места отдыха, моменты настоящего лета.