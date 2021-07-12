Рыбные истории: жители и гости Владивостока могут закупиться недорогой рыбой на фестивале «Сделано в Приморье»

Рыбные истории: жители и гости Владивостока могут закупиться недорогой рыбой на фестивале «Сделано в Приморье»
Рыбные истории: жители и гости Владивостока могут закупиться недорогой рыбой на фестивале «Сделано в Приморье»
Сегодня, 18:03ПолитикаФото: Мария Цирлина
Приближается 11 июля — День рыбака, который в этом году в Приморском крае собираются отметить с особым размахом. Так, выловленную в Приморье рыбу, морепродукты и блюда с ними, будут предложены гостям фестиваля «Сделано в Приморье», который развернулся в столице Дальнего Востока на улице Фокина.

Сам фестиваль проходит уже в шестой раз. На нем жители Владивостока могут купить у местных производителей мед, мясо, испеченный в русских традициях хлеб и свежие овощи. Недалеко от торговых рядов расположились домики, где разместились представители гастрономической индустрии. Кстати, специально для Дня рыбака они расширили меню и добавили туда особых, «морских» блюд.

Марина Прудникова

«Фестиваль „Сделано в Приморье“ проходит уже в шестой раз. Пространство для самозанятых мы сделали во второй раз. И сейчас ко Дню рыбака мы подготовили несколько специальных позиций, которые у нас будут представлены. Так, здесь будет представлена выставка-продажа от художников-маринистов, пройдут специальные мастер-классы, во время которых можно будет сделать поделки на морскую тематику. Они абсолютно бесплатные. В зоне ярмарки у нас уже представлена рыбная продукция», — рассказала о подготовке участников фестиваля ко Дню Рыбака куратор проекта «Сделано в Приморье» с «Мой Бизнес» Марина Прудникова.

Сами участники мероприятия уже ждут своих гостей и покупателей, так как особая тематическая продукция к празднику, будет доступна только ближайшие три дня.

Вероника Сеина

«В преддверии Дня рыбака и все ближайшие выходные мы будем делать необычные поделки на морскую тематику. Мастеров у нас много и у жителей гостей и города большой выбор из техник и материалов. Мы будем делать китов и чаек — эти птицы символ Владивостока. Они у нас везде», — ведущая мастер-классов Вероника Сеина.

Художники также предлагают свои картины жителям и гостям города, которые пропитаны особым морским духом.

Селютина Наталья

«Я — патриот нашего города. И хочу, чтобы развивалась площадка, для людей, которые заняты творчеством и которые делают необыкновенные вещи. Сегодня мы представили выставку ко Дню рыбака. Очень много картин, посвященных городу, а также поделки в виде рыб и морских существ», — художник Селютина Наталья.

Напомним, фестиваль «Сделано в Приморье. Рыбные истории» в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
рыба
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