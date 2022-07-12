Кандидат «на вылет»: активист Максим Чихунов может отправиться вон из КПРФ

«Юрист» и «правозащитник» из Приморья Максим Чихунов рискует вылететь из Приморского отделения КПРФ из-за того, что выдвинул свою кандидатуру на выборы в думу Артёмовского городского округа в обход партии. Об этом пока ещё относящийся к красным Чихунов отрапортовал в своём telegram-канале

Активный житель Артёма и села Кневичи, регулярно устраивавший склоки и скандалы в местных информационных пабликах и чатах, уже не раз совершал абсолютно необдуманные поступки. Вспомнить только тот поток текста и фото с окровавленными частями тела, когда Чихунова якобы избили, но на деле оказалось всё намного прозаичнее – он сам поколотил супругу. И если в том случае инцидент с «юрис-том» проверяют правоохранительные органы, и он рискует «налипнуть» или на штраф, или на уголовную ответственность, то в случае с самовыдвижением у Чихунова резко возросли шансы быть изгнанным из рядов КПРФ. Решение стать кандидатом в думу Артёма по 25-му одномандатному округу Максиму Чихунову пришло практически сразу после того, как владивостокское отделение КПРФ опубликовало постановление «о коммунистах-самовыдвиженцах». В нём чёрным по белому написано: «коммунисты, нарушившие решение конференции КПО КПРФ и выдвинувшиеся самовыдвиженцами, будут рассмотрены на бюро ВГО КПРФ. Таких «товарищей» ВГО КПРФ будет исключать из членов партии, так как, приняв решение выдвигаться самостоятельно, они идут единолично против своего товарища, что ставит под угрозу достижение целей и задач партии КПРФ». Первый секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачёв считает, что поступок Максима Чихунова не останется незамеченным со стороны однопартийцев и на его счёт будут приняты соответствующие меры. – Персональное дело в любом случае будет рассматриваться. А о последствиях уже потом по факту проинформируем. Я не решаю за членов бюро. У нас орган коллегиально решения принимает. Какая-то конкретная информация будет где-то через неделю, – заявил Долгачёв. Буквально на днях он же заявлял, что коммунист не должен выдвигаться, если его не выдвинула партия. Отметим, что антипартийное поведение у Чихунова наблюдается довольно часто. После майского демарша коммунистов Васюкевича и Шульги, которые отклонились от «генеральной линии партии», активист выразил им свою поддержку. «Депутат Шульга поставил на место губернатора Кожемяко?» – именно таким вопросом задался Максим Чихунов в своем telegram – канале 27 мая, комментируя видео с демаршем двух «красных» парламентариев по поводу СВО. Учитывая, что Шульгу и Васюкевича сразу же поставил на место вице-спикер Заксобрания Приморья, глава реготделения КПРФ Анатолий Долгачёв, получается, что «праздник непослушания» всё же нашел одобрение у некоторых членов партии. Ранее Чихунов поддержал демарш другого «красного» депутата, подставившего партию своими заявлениями об СВО и последующим побегом в США, – Виктора Каменщикова из Владивостока. И хотя на тему спецоперации сам Чихунов высказывается подчеркнуто осторожно, не критикуя её напрямую, поддержка тех, кто выступает с пораженческими лозунгами, говорит о многом. По материалам «Восток-Медиа»

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