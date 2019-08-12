Культурная программа ВЭФ-2019: картина Боттичелли, кино под открытым небом и "Улица Дальнего Востока"

Одним из ключевых событий культурной программы станет выставка «Улица Дальнего Востока», где 11 регионов Дальнего Востока представят свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также в рамках выставки будет работать киноплощадка «Кино под открытым небом», на которой покажут фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче». 6 сентября на киноплощадке пройдет «Вечер индийского кино».