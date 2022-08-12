"Динамо-Владивосток" делает ставку на приморских игроков

Гол, спасший для «Динамо-Владивосток» ничью в тяжелом матче с белгородским «Салютом», забил молодой приморский нападающий Максим Чуфыров. Игрок вместе с еще одним новичком владивостокской команды Игнатом Полищуком стал знаком качества стратегии привлечения в главную команду воспитанников приморский школы футбола.

Этот матч стал показателем успешно работающей вертикали развития для молодых футболистов: игры в чемпионате края за находкинский «Океан» — профессиональный статус в «Динамо-Владивосток». Именно такую цель ставят перед владивостокским клубом генеральные партнеры — АО «Терминал Астафьева» и Правительство Приморского края. Максим Чуфыров Фото: ФК "Динамо-Владивосток" В заявке «Динамо-Владивосток» на сезон — 14 игроков с приморскими корнями. Первой ступенью в футбольной иерархии для Максима Чуфырова и Игната Полищука стала игровая практика в находкинском «Океане», который также поддерживает «Терминал Астафьева». Через полгода, в рамках сотрудничества с «Динамо-Владивосток», на них посоветовали обратить внимание тренерам владивостокской команды. Игнат Полищук (слева) Фото: ФК "Динамо-Владивосток" — Перед «Океаном» стоит задача выступить максимально успешно в чемпионате Приморского края. Поэтому для усиления мы взяли Максима и Игната, дали им возможность проявить себя на более профессиональном уровне. Есть небольшая разница, все-таки, между молодой командой КСШОР и «Океаном», где играют уже и взрослые футболисты, — больше дисциплины. Считаю, это помогло им сейчас заиграть с настоящими профессионалами в «Динамо-Владивосток», — отметил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко. Последнему голу Максима Чуфырова обрадовались и в команде КСШОР, где продолжают внимательно следить за судьбой обоих воспитанников. — Его гол «Салюту» — результат прогресса и еще один шаг на пути в большие футбольные команды. Он очень целеустремленный, как и Игнат Полищук, который уже становится игроком стартового состава «Динамо-Владивосток». Хорошо, что тренеры им доверяют, парням сейчас по 19 лет, самое время заявить о себе. Но тут крайне важно найти своего тренера, которой поверит и вдохновит на дальнейший прогресс. Считаю, время и возможности у них для этого есть, — рассказал инструктор-методист КСШОР Юрий Болобонкин. Сами футболисты сейчас очень серьезно настроены использовать выпавший шанс через игры в чемпионате Приморского края стать профессионалами. Фото: ФК "Динамо-Владивосток" — Сезон только начался, еще много предстоит работать, как мне, так и всей команде. Но впечатления от игры за профессиональный клуб отличные. К тому же, нас здесь собралась целая компания 2003 года рождения, давно знакомы, поддерживаем друг друга. Такая же поддержка идет и от тренера: подбадривает, указывает на ошибки, чтобы быть увереннее на поле. Конечно, хочется всегда выходить в старте, но пока есть более опытные игроки, надо на них надо равняться, выходить на замену и доказывать, что ты не хуже. Профессиональный футбол — это много возможностей для дальнейшего развития, — поделился Максим Чуфыров, нападающий ФК «Динамо-Владивосток». Отметим, ставка на развитие собственных игроков является приоритетом правительства Приморского края, лично губернатора Олега Кожемяко и генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева». В текущем розыгрыше Первенства России второго дивизиона ФНЛ «Динамо-Владивосток» занимает пятое место. Следующий домашний матч команда проведет в субботу, 13 августа, против лидера первенства, «Калуги».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter