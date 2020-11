Бронепоезд Андрея Ищенко отогнали на запасный путь

102-ю годовщину Октябрьской революции коммунисты Приморья встретили в состоянии внутрипартийного раскола

102-ю годовщину Октябрьской революции коммунисты Приморья встретили в состоянии внутрипартийного раскола За несколько дней до чтимого красными праздника пленум краевой организации КПРФ исключил из партии депутата Заксобрания Андрея ИЩЕНКО, в 2018 году едва не ставшего губернатором края. Напомним, что обострение конфликта двух группировок в краевом отделении КПРФ произошло в середине октября. После того, как Андрей Ищенко позволил себе оскорбительные высказывания в адрес ряда политиков края, в том числе – главы ПКО КПРФ Анатолия ДОЛГАЧЕВА, однопартийцы объявили «красному губернатору» строгий выговор. Ищенко советам «следить за базаром» не внял, расширив круг обвиненных им в различных «грехах» лиц за счет некоторых представителей федерального руководства КПРФ, и отказался удалять свои аккаунты в социальных сетях. Единственным коммунистом, публично вступившимся за «красного губернатора», стал его коллега по Законодательному Собранию Владимир БЕСПАЛОВ, на заседании комитета ЗС ПК по регламенту 21 октября призвавший «не политизировать вопрос». Тем временем, в конце октября оскандалившийся Андрей Ищенко отбыл в Москву, поэтому на пленуме приморского крайкома КПРФ 2 ноября он не присутствовал. Накануне он выложил в соцсетях заявление о переходе на учет в московском отделении КПРФ; однако сохранить членство в партии ему это не помогло. Приморские товарищи единогласно проголосовали за исключение «красного губернатора» из КПРФ с формулировкой «за антипартийную деятельность». «Он неоднократно совершал необоснованные и антипартийные выпады в адрес руководства крайкома партии, других коммунистов. Попытки товарищей образумить своего однопартийца, бывшего кандидата в губернаторы Приморского края, остановить его в распространении явной клеветы и грязи ни к чему хорошему не привели», - говорится в заявлении краевого отделения Компартии. В свою очередь, экс-кандидат в губернаторы позже заявил, что не собирается оспаривать свое исключение из КПРФ. При этом политик в начале ноября принял участие в акциях протеста с участием партии в Екатеринбурге и Новосибирске. Лишившись членства в КПРФ, Андрей Ищенко существенно ограничил свои возможности в избирательном цикле 2021 года. На практике именно принадлежность к парламентской политической партии более чем в 90% случаев является непременным условием для регистрации в качестве кандидата на выборах в Законодательное Собрание или в Государственную Думу РФ. В то время как сбор подписей избирателей для кандидатов-самовыдвиженцев или представителей непарламентских партий становится непреодолимым препятствием. Добавим, что несмотря на исключение из рядов КПРФ, Андрей Ищенко пока остается депутатом ЗС Приморья по одномандатному округу №1. Кроме того, ряд сотрудников принадлежащей ему группы компаний «Аврора-строй» с 2017 года являются депутатами Думы Владивостока. Андрей СЕРОВ, фото Pkokprf.Ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

